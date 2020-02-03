【行山】針山草山受山火影響　漁護署暫時封閉大部份麥徑第7段

漁護署昨日宣布，受山火影響，暫時封閉城門郊野公園通往針山一帶的山徑。

這個農曆新年除了有武漢肺炎襲港，香港的山野還發生了多宗山火，包括大欖藍地、西貢嶂上及大嶼山石壁，而城門針山及草山一帶的山火頗嚴重，所以漁護署在昨日（2月2日）宣布，暫時封閉城門郊野公園內通往針山的山路。

針山一帶山火持續，漁護署不得不封閉山路。（郊野公園教育活動計劃 Country Parks Education Programmes Facebook）

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據漁護署的公告，幾乎全條麥理浩徑第7段封閉，由城門水塘主壩後的登針山山路口開始，封到草山落鉛礦坳林道的路口，整段「針草」路段全封。除了麥徑第7段外，還有兩段接駁麥徑第7段的林道亦封閉。漁護署在封閉路段的主要出入口懸掛告示，提醒行山人士切勿前往。

原定2月14日舉行的山賽針山十登，上月中已經宣布比賽取消，他們爭取在今年10月或11月再辦。至於原定2月16日舉行的「Polar Vantage Challenge 2020」路線途經草山及針山，亦因為武漢肺炎疫情而延期。

漁護署昨日宣布封閉通往針山的山路。（郊野樂行網站截圖）

漁護署暫時封閉針山及草山一帶的山路，包括麥徑第7段的路段。（漁護署）