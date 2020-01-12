【沙田行山路線】登水泉澳尋將軍石　遊多石頂、牛皮沙頂落愉翠苑

首先由水泉坳街起步，左邊是觀音山河下游，不過有甚多垃圾蚊蟲，不宜進入，唯有繼續沿水泉坳街向斜路直上，到達水泉澳邨一直上，這裡是一條廣闊的石屎路，也是慈沙古道入口，有很多行山、晨運人士來往。不斷緩緩斜上，也可從右邊進入觀音山河一嘗溯澗樂趣。

水泉澳將軍石（小牛牛授權使用）

路線：水泉坳街 > 觀音山河 > 慈沙古道 > 將軍石 > 水泉澳 > 多石頂 > 牛皮沙頂 > 愉翠苑 路程：約10公里 需時：約4小時

很快便到達慈沙古道，初段平緩易走，留意左邊絲帶轉入山徑，先攀上一小段斜坡，需手足並用，到達分叉路，右邊路是饅頭墩，而我們再靠左轉上水泉澳。

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按圖看清沿途風景、設施▼

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不久從遠已看見一塊很大的巨石在山邊，繼續攀上，山徑兩旁長滿長長的燈芯草，而地下大多數是浮沙碎石，一不小心容易跣倒，小心眼睛被長草刺傷喔！經過一段長草坡之後，卒之到達水泉澳將軍石，坐立在一座大石台上，從石台上可以鳥瞰整個水泉澳邨和沙田一帶，風景開揚優美。

拍照後繼續沿山徑走，兩旁都是馬毛草，地下都是鬆散的沙徑，繞過山坳，環顧四周會發現有很多大大小小的石群，要留待山友一一開發。留意左邊有一小石坡，穿過後再走一小段就到達373米高的水泉澳，這裏可以看見多個山頭，如牛坳山、大老山、慈雲山、雞胸山、貓仔山……

如果往南方走可以到達饅頭墩，而我們選擇向北落山，留意途中有多條隱徑，而馬毛草又長得甚高，很容易會偏離路胚，而有小部分路段都比較斜，必須小心。

按圖看清沿途風景、設施▼

+ 4 + 3 + 2

很不容易到達水泉澳坑，小心跨越，看見一個小型養蜂埸，從旁邊走過不要打擾，再經過一所木屋再度接上山徑，留意右邊有絲帶，先攀上一小斜坡，這裏路況都是沙徑居多，可繼續跟從絲帶緩緩而上，到達250米高的多石頂，路況更加乾涸，有點像青山腹地，小心跣倒；向東面可以看見沙田和石門一帶，繼續小心落山，到達分岔口，直走可以到達牛皮沙頂。

而我們選擇向左邊走，進入叧一山徑，不久就看見一個巨石群，由幾座巨形大石所組成，巨石上都留有不少攀石者留下的金屬扣，相信這裡都是攀石熱點，幾塊巨石組成幾塊天然岩壁，成為攀石者練習埸，所以岩壁兩旁都留下繩索。其中一塊巨石外形有點像巨鹰，可以在旁拍照留念。

打卡後留意絲帶可從右邊小斜坡落山，由於比較陡峭，可以拉着前人留下的麻繩而落，穿過一小段密林，再穿過小村莊到達愉翠苑完成今次旅程。

按圖看清沿途風景、設施▼

+ 4 + 3 + 2

山徑路况：石屎路~5%、叢林徑~65%、郊遊徑~5%、碎沙石路~25%、石級~0% 曝曬~75% 攀爬~少量 廁所~無 補給~無

注意事項： ~觀音山河下游初段多垃圾蚊蟲不宜進入 ~山徑長滿長長的燈芯草，小心被刺傷眼睛 ~切勿攀爬巨石，免生危險 ~天氣炎熱乾燥，建議每人帶兩公升水 ~風高物燥切勿在郊野吸煙，引起火災後果嚴重 ~愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】