【英足總盃】牛津聯臨完場連追兩球　加時奮戰憾負紐卡素

英格蘭足總盃第4圈重賽，英甲牛津聯返回主場迎戰紐卡素，開賽半小時已失兩球，以為絕望之際，球隊在臨完場前10分鐘連入兩球追平，將球賽帶入加時。正當雙方勢以互射12碼分勝負，紐卡素憑法國前鋒辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）在116分鐘一次反擊轟入金球，最終以3：2擊敗主隊，殺入第5圈，將會作客西布朗。

牛津聯在10天前才打出漂亮一仗，作客聖占士公園球場逼和紐卡素0：0，令賽事可返回自己主場進行重賽。不過今仗甫開賽牛津聯即陷入劣勢。紐卡素在開賽後半小時，已憑桑恩朗達夫（Sean Longstaff）和祖連頓（Joelinton Cassio）在15和30分鐘各入一球，輕鬆領先牛津聯2：0。

紐卡素小將桑恩朗達夫攻入第一球，相當興奮。（Getty Images）

紐卡素名宿舒利亞亦有入場捧場，喜見球隊入球，「招積」地慶祝。（Getty Images）

落後兩球後，牛津聯傾力反撲，前鋒占美麥基和賀蘭特連番攻門亦無攻而回。直至84分鐘，基利（Liam Kelly）先追回一球；然後在補時3分鐘，賀蘭特再攻入第二球助主隊扳平2：2，球賽進入加時。

牛津聯法定時間完場前追平，全隊興奮慶祝，可惜未能笑到最後。（Getty Images）

加時後雙方雖然各自使用了第四名後備球員，但戰情仍然膠着。至116分鐘，紐卡素後場截得來球，向前推進反擊，一記大斜線轉邊交予前場辛特麥斯明接應，此時牛津聯防線連門將在內仍有5人在後場，但辛特麥斯明在禁區外輕鬆推過二人，在第三人面前起腳施遠射，皮球穿過一群守將直飛遠柱上角，紐卡素憑這一球奠勝。

辛特麥斯明轟入世界波，助紐卡素晉級。（Getty Images）

辛特麥斯明精彩入波重溫：

WHAT A GOAL BY ALLAN SAINT- MAXIMIN pic.twitter.com/hOXnjxKqBX — Football Union (@_FootballUnion1) February 4, 2020