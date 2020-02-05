【英足總盃】利物浦排出史上最年輕陣容　憑烏龍球挫梳士貝利晉級

英格蘭足總盃第4圈重賽，英超榜首利物浦盡遣青年軍小將披甲，靠對方守將的烏龍球，主場以1：0淘汰英甲的梳士貝利。

利物浦領隊高普給予一隊主力假期，在當地時間昨晚（2月4日）的英足盃第4圈重賽上，利物浦全派小將擔正，面對英甲的梳士貝利。

紅軍22名一隊球員，就連領隊高普都缺陣，今仗改由U23主帥基治利（Neil Critchley）領軍，排出利物浦史上最年輕的陣容，平均年齡為19歲102日，打破去年12月的紀錄。

當時紅軍要分別踢世冠盃及英聯盃，所以安排一班年輕球員留在英國，以平均年齡19歲182日的陣容出戰對阿士東維拉的英聯盃8強，最後輸0：5出局。

在1月才19歲生日的居迪斯鍾斯（Curtis Jones）成為利物浦史上最年輕的隊長。（Getty Images）

這班利物浦小將你識幾多個？（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

幾乎全隊利物浦一隊球員都去了度假，但老將占士米拿沒有去，而是留在英國，今場賽前更向一班小將講話，並與他們訓練，支持這班年輕球員，他亦在晏菲路球場的看台上為他們打氣。

利物浦U23主帥基治利（Neil Critchley）賽後與球員慶祝。（路透社）

利物浦及梳士貝利上半場互交白卷，客隊在58分鐘先將皮球放入網窩，沙恩獲利頭槌補中入網，但他越位在先，入球無效。

全場唯一的入球在75分鐘出現，由兩個「威廉斯」合力製造。利物浦的18歲右閘歷高威廉斯剛推過半場，就大腳斬向禁區頂，梳士貝利中堅路桑威廉斯頭槌一頂，頂入了自己的龍門。

利物浦就靠這個烏龍球，以1：0贏梳士貝利，他們下圈將作客車路士。

沙恩獲利頭槌補中入網，但他越位在先，入球無效。（路透社）

利物浦球員慶祝入球。（路透社）

路桑威廉斯烏龍球片段：