【足球】C朗拿度35歲生日　解構逆齡維持最高水平因由

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）今天35歲生日，令人驚訝的是，出道多年至今，這位葡萄牙巨星的體能狀態仍在巔峰。 長期處於佳態背後，自是無盡的努力和犧牲。一起看看C朗是如何煉成。

C朗拿度今天35歲生日，一起看看他保持最佳狀態的秘訣。（路透社）

飲食篇

1. 均衡營養吸收

C朗注重營養吸收，每一餐也會吃多種不同食品，由水果、麵包、魚類、雞蛋到牛扒不等，間中也會吃一件蛋糕或朱古力。他最愛食品是葡萄牙地道菜式薯絲炒馬介休（Bacalhau à Brás），即鹽醃鱈魚乾、加入洋蔥、炒薯絲、黑橄欖，並在上面加上香芹炒蛋。

C朗拿度最喜愛的菜式薯絲炒馬介休。（網上圖片）

2. 大量蛋白質助恢復

他熱愛海鮮，也愛吃瘦肉、牛扒和蛋，加上蛋白奶昔和補充劑，讓他吸收大量蛋白質，協助比賽和艱苦訓練後的肌肉恢復。

C朗拿度進食大量豐富蛋白質食物，幫助肌肉運動後恢復。（網上圖片）

3. 賽季期間戒酒戒甜

說到運動後恢復，他也會吃大量蔬果、多種維他命和特別配方運動飲品輔助，同時避免吃甜食和飲酒。

C朗拿度相當愛吃，也喜歡喝酒，但為維持最佳運動表現，賽季期間他會盡量戒酒戒甜。（Instagram@Cristiano Ronaldo）

4. 一日六餐 維持最佳代謝率

C朗本身相當貪吃，為事業不惜作出犧牲，除食物選擇外，還嚴格執行小食多餐，一天吃六餐，每餐大概相隔2至4小時。這樣做的好處，是可以讓身體全日維持穩定和最佳新陳代謝率。

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訓練篇

5. 每日健身加操

35歲仍維持全盛期的體能，C朗拿度每天自行在健身室加操應記一功。他的訓練秘訣是，「混合起來」（Mix it up）。訓練課表包括：例行熱身習慣、足球練習、心肺功能和重量訓練。

足球訓練C朗集中技術訓練、腿部練習和高強度心肺功能練習；在健身室，則以心肺、核心肌肉群以及重量訓練為主。據報他每星期在家中健身室操練5日，每次3至4小時，不同日子針對訓練不同肌肉組，務求全身不同肌肉均在最佳狀態。

C朗拿度每天回家加操，身型健美。（Instagram@Cristiano Ronaldo）

C朗拿度是這樣「練」成的（按圖進入）

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6. 不停找尋新訓練方法

除了例行訓練，C朗還不斷找尋各種新穎訓練方法挑戰自己。去年12月意甲對森多利亞一戰，他一次超高騰空力壓敵衛的頭槌入球技驚四座，也許跟他進行的彈跳訓練有關。

網球名將祖高域早前分享，C朗教導他如何進行彈跳練習的影片。C朗本人亦不時在Instagram分享訓練點滴，就算身在杜拜度假，他也示範如何在泳池操練的片段，真是一名操練狂人。

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重溫C朗神級彈跳力：

【意甲】C朗拿度再當「飛將軍」 驚人頭槌助祖雲達斯奠勝升榜首

去年12月意甲對森多利亞一戰，C朗一次超高騰空力壓敵衛的頭槌入球技驚四座。（Getty Images）

7. 鋼鐵意志 注重精神健康

對頂級運動員而言，不止體能和身體方面的訓練，心理質素同樣重要。C朗當然注重個人精神健康，他曾說過：「要學習有如鍛煉身體那樣訓練你的意志。意志力跟體能一樣重要，能夠幫助你達成目標。」