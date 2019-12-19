【意甲】C朗拿度再當「飛將軍」　驚人頭槌助祖雲達斯奠勝升榜首

「不是小鳥，亦不是飛機，而是C朗拿度！」34歲的C朗拿度再度展現其驚人的彈跳力，騰空近1.5秒下，力壓森多利亞的守衛頭槌建功，為祖雲達斯頂入奠勝一球，難怪賽後連對手教頭雲尼亞里亦指入球是無懈可擊。

由兩大名帥領軍的祖雲達斯及森多利亞，在今輪周中的意甲互撼，沙利率領「老婦人」作客鬥森多利亞，C朗拿度﹑戴巴拿及希古恩等主力在今仗悉數上陣，而老將保方亦為球隊把守最後一關，使他在意甲上陣次數累積至第647場，追平名宿馬甸尼的紀錄，並有望在今季繼續改寫。

祖雲達斯在開賽19分鐘打開缺口，戴巴拿在右路球不着地抽射遠柱入網，但由雲尼亞里帶領的森多利亞，在35分鐘由卡柏里（Gianluca Caprari）禁區內撞射入網扳和。祖雲達斯在完半場前再度改寫紀錄，C朗拿度化身「飛將軍」，從後衝頂力壓森多利亞的守衛，將阿歷士辛度的傳中化成入球，連續4場聯賽建功，亦是今季意甲的第10個入球。兩軍在下半場互無紀錄，結果祖雲達斯以2：1力克森多利亞，踢多國際米蘭一場以42分暫登榜首。

離地71厘米﹑騰空近1.5秒，C朗拿度再度展示其驚人的彈跳力，為祖雲達斯頂入奠勝一球。（路透社）

C朗拿度驚天頭槌逐格睇（按圖放大）

C朗在今仗再展示其驚人的彈跳力，數據顯示C朗起跳離地71厘米﹑騰空近1.5秒，在最高點2.56米接應頭槌建功。C朗拿度憑過人的騰空能力，使他的頭槌成為他數糊招數之一，正如他在2013年歐聯倒戈曼聯的一記頭槌，以及2016歐洲國家盃4強鬥威爾斯的頭槌，相信不少球迷亦記憶猶新。

在意甲第647場上陣的保方，賽後與功臣C朗拿度相擁慶祝。（路透社）

Best header goal in 2019! Goes to #Cristiano #Ronaldo..the jump the high the timing and gravity.. pic.twitter.com/nFcoJm0Gcx — Derek Dare (@DerekDare1) December 18, 2019

祖雲達斯主帥沙利賽後指，C朗的頭槌就像停在半空中，而祖雲達斯的官方Twitter亦發文，表示「這並非小鳥及飛機，而是C朗拿度」。

森多利亞教頭雲尼亞里對C朗的驚世頭槌，亦表示輸得心服口服，「C朗拿度就像NBA球員一樣，他可以跳起騰空一個半小時，因為這個失球而落敗，我們只好恭喜祖雲達斯獲勝。」

祖雲達斯在Twitter發文指大讚C朗媲美飛機和小鳥。（Twitter截圖）