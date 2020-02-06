【英足總盃】孫興慜完場前射入12碼　熱刺重賽淘汰修咸頓晉級

危急關頭有VAR幫手，熱刺在英格蘭足總盃第4圈重賽，領先、落後再扳平，最終主場險勝修咸頓3：2，躋身16強。

兩軍在上次對戰打和1：1，熱刺開賽12分鐘先開紀錄，賴恩施斯隆（Ryan SESSEGNON）左路殺入禁區頂被積克史堤芬斯（Jack STEPHENS）篤走腳下球，尼當比利（Tanguy NDOMBELE）趕到補射省中史堤芬斯，改變方向而入網。客軍於34分鐘扳平，列特文（Nathan REDMOND）於禁區頂在眾多熱刺守衛面前施射，被洛里斯（Hugo LLORIS）擋出不遠，由沙恩朗（Shane LONG）趕到「執雞」，半場打和1：1。

雙方今仗鬥攻。（Getty Images）

丹尼艾格斯繼續大勇，為球隊反超前。（Getty Images）

非常時期，奧里亞（右）慶祝時太激動，或構成健康風險。（Getty Images）

賽事在下半場中段起風雲色變，修咸頓首席射手丹尼艾格斯（Danny INGS）在禁區面對坦根加（Japhet TANGANGA），扣過右腳立即施射，飛向右下腳入網。但熱刺僅需6分鐘，由盧卡斯莫拉（LUCAS Moura）扳平。後備入替而交出助攻的迪利阿里（Dele ALLI）及後妙傳，孫興慜單刀扣過門將安格斯根恩（Angus GUNN）時跌倒。VAR顯示孫興慜推進後被根恩的右手抓到大腿，球證判12碼，孫興慜操刀中鵠，助球隊反勝晉級。

根恩從左邊「攬大髀」，碰跌孫興慜，成為球賽關鍵。（Getty Images）

熱刺領隊摩連奴稱球員早前才應付對曼城的硬仗，今戰已發揮至極限，「球隊以靈魂、鬥心拼搏，傾出所有」。修咸頓領隊哈辛赫圖坦承防線在最後15分鐘發揮失準，中場屏障形同虛設，連失兩球致被淘汰。

根恩（中）極力表示無辜。（Getty Images）

熱刺晉級後，16強戲碼全部確定，於3月4日上演。而今仗雙方將會經歷英超首次歇冬期，熱刺卻會在重開時面對兩條戰線，先於16日英超作客阿士東維拉，復於20日歐聯16強主場迎戰德甲RB萊比錫。修咸頓則於15日主場對般尼。

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