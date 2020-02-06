【英超】曼聯壓哨新援恩哈路談轉會　不管減薪多少都要投紅魔

曼聯在轉會窗關上前，以300萬鎊借入上海申花的尼日利亞前鋒恩哈路。恩哈路接受曼聯官網訪問時，談到這宗壓哨轉會的過程，他表示一切都來得有戲劇性，令到他當晚都睡不着，等待轉會完成。

30歲的恩哈路告訴曼聯官網：「真的幾戲劇性，就在轉會窗關上前一日，我的經理人告訴我，是曼聯。我很想去曼聯。雖然還有幾間球會對我有興趣，但我只跟他說，拜託你，如果可以的話，我只去曼聯。」

「在上海時間晚上11時，經理人再打給我，告訴我曼聯真的想簽我。我馬上起床，找了個翻譯，去到球會總監的房間。我跟他說，我的經理人想見他，因為曼聯想簽我，我叫他一定要完成這宗交易。之後，他們就開始談，我整晚都睡不着，因為上海時間早上7時就關窗了。」

恩哈路將穿上曼聯25號球衣。（曼聯官方Twitter）

「所以，由晚上11時開始，進行文件工作及談判，去促成這宗借用，同時間還有其他球隊打來，希望羅致我，但我跟經理人強調，曼聯是我想去的地方，我很想去曼聯。經理人告訴我，如果我要去曼聯，不得不減人工。我說沒有所謂，快點落實轉會，總之我想去曼聯，我不在乎減幾多人工，我只知道，我要去曼聯。」

「之後，球會總監及所有人都不再多言，因為他們都知我下定決心了。到早上5時，終於完成手續，經理人告訴我，他已經將所有文件傳給曼聯，如果沒有問題，他們就會確認轉會。大概5點幾6點，經理人說一切沒有問題，交易完成，我真的很興奮。我打電話給母親，他都很開心，甚至哭起來。她說，這是我的夢想，她都為我感到高興。」

「實在太戲劇性了！我根本睡不到，我實在太開心，因為轉會完成了。」

恩哈路以前踢屈福特時穿24號。（Getty Images）

恩哈路表示，他小時候在尼日利亞看英超電視直播，已經愛上曼聯。他希望這半季可以竭盡所能，助曼聯取得更好的聯賽排名。恩哈路是首位效力曼聯的尼日利亞球員。

對於球衣號碼，恩哈路解釋：「我以前踢屈福特穿24號，但24號不能選。我在上海時穿9號，但9號也不能選。那麼我說24加1，就25，那就25號。」巧合地，曼聯史上首位非洲球員科東尼也是穿25號的，恩哈路說：「對的，我以前都有看科東尼為曼聯比賽，他是個優秀的球員。雖然25號不是我最初想穿的號碼，但25是個完美的數字，因為我之前踢英超的號碼加1就是25。