【英超】傳連格續尋新東家　名宿尹佩斯籲曼聯今夏簽卡雲尼

曼聯翼鋒連格聘用拉奧拿任新經理人後，盛傳有意為連格尋找新東家，據報馬德里體育會及羅馬亦有意羅致該名英格蘭球員。 另外，曼聯名將尹佩斯希望紅魔鬼在夏天簽入卡雲尼，為球隊前線增強攻力。

連格（Jesse Lingard）在今季表現被受批評，在早前的聯賽盃4強次回合時，疑似被主帥蘇斯克查破口大罵，及後隨即被換出。連格在上月初改聘「超級經理人」拉奧拿任經理人，早前已多次傳出有意為連格尋找新東家，更甚有機會落戶意大利。

連格與曼聯的合約仍有18個月，雖然曼聯亦有意與他繼續合作，但他亦對離隊持開放態度。根據《ESPN》的消息指，馬德里體育會與羅馬亦對連格甚有興趣。

連格今季在曼聯表現被受批評，但他的新經理人拉奧拿有意為他尋找新東家。（Getty Images）

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另外，曼聯在冬季轉會窗「壓哨」從中超上海申花借用恩哈路（Odion Ighalo），為鋒力不足的前線補強。曾效力曼聯的荷蘭傳奇前鋒尹佩斯（Robin Van Persie）在Twitter回答球迷們的問題，其中一名球迷問曼聯在夏天應該簽入什麼球員，尹佩斯表示現效力巴黎聖日耳門的箭頭卡雲尼正是不二之選，更盛讚他是入球機器。該名32歲的烏拉圭前鋒，多次傳出在冬季轉會窗離隊他投，但他結果亦繼續留隊。

卡雲尼在伊卡迪加盟後，他的上陣機會大大減少。（美聯社）

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