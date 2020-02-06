【東京奧運】安部裕葵右腿重傷須動手術　日本奧運隊受重大打擊

今季獲西甲豪門巴塞隆拿青睞的日本新星安部裕葵，有可能無緣東京奧運。 他代表巴塞B隊出戰西乙B賽事時後備出場僅11分鐘，在一次推進時沒有與對手碰撞，突然受傷倒地，賽後證實腿筋斷裂，須開刀治療。

本周日（2日）西乙B（西班牙第3級聯賽），巴塞B隊作客對普拉特（AE Prat）一仗，安部於67分鐘後備上陣，作戰11分鐘左右一次個人推進，向一名守將施展假身後，用右腳「通坑渠」，欲隨即大步推進。但安部右腳再踏一步，立即痛苦大叫，連隨倒地。

安部右腳發力，着地一刻自知不妙，痛苦地示意「不行了」。（Twitter）

安部裕葵受傷後無法行走，要由職員協助離場。（Twitter）

巴塞B隊的Twitter顯示，這名21歲球員「自爆」後揚手求救，無法自行離場，要由兩名職員協助抬起，並讓安部扶着肩膊「拐出場」。日媒指安部經過多次檢查，證實右大腿後方的腿筋撕裂，將於下周三前往芬蘭接受手術，何時復出有待手術後評估。但現時距離奧運不足半年，能否趕及重拾狀態入選大軍，頗成疑問。倘不能出戰，對安部以及日本隊，都是莫大損失。

安部今季加盟巴塞隆拿，在B隊起步，持續獲得上陣機會。（Getty Images/資料圖片）

安部面臨開刀，近日在社交媒體仍有動態，昨天發放一張與隊友的合照，相中他的右膝平放，面露苦笑，未知是否在受傷後拍攝。而昨晚他寫道：「惡運時刻誰都有，放眼光明處，自會有出路。」他今季在西乙B上陣20場，射入4球。