【足球】巴塞隆拿購鹿角前鋒安部裕葵　被建議踢翼衛　參考丹尼爾

「足球小將」合演西班牙打吡，不再是夢，甚至有機會在來季上演。 日職聯（J-League）球隊鹿島鹿角宣布，年青前鋒安部裕葵將會轉投西甲班霸巴塞隆拿。據日本傳媒報道，安部的轉會費大約200萬歐元，來季將效力巴塞B隊，出戰西乙B（第三級）聯賽上陣。 另一名日本新星久保建英早前亦獲巴塞死敵皇家馬德里羅致，同樣來季於西乙B作戰。

安部轉投巴塞隆拿的傳聞近日甚囂塵上，已有多家日本傳媒報道。鹿島鹿角今午在官方網頁宣布與巴塞隆拿達成轉會協議，只待安部通過體檢，便告落實。

安部裕葵被日本視為來年東京奧運的主力。（Getty Images）

安部在聲明感謝球隊上下，包括球迷。他稱於2017年高中畢業後效力鹿島，「作為職業足球員，以及做人，皆大大成長」，並坦言季中離開球隊是艱難決定，「但我懷着強烈意志，希望前往巴塞隆拿接受新挑戰」。安部又指，在鹿島累積的經驗，將會成為力量，在未來面對各種困難與關卡：「今後每日每刻，都要認真看待，在足球路上邁步向前。感謝！」

消息公布後，他如常參與鹿島的練習，惹來大批傳媒採訪。他透露巴塞建議他嘗試前鋒以外的位置，例如翼衛。安部說：「像佐迪艾巴、丹尼爾，巴塞的兩閘都壓得很前。現時的足球，兩閘較中場兩側球員，更常走得更前。觀看鹿島的閘位球員作戰，已經感覺到兩閘何其重要。」

安部裕葵年紀輕輕，今季已是鹿島鹿角「10號仔」。（安部裕葵Instagram）

安部裕葵今夏首次入選大國腳，征戰美洲國家盃。（Getty Images）

皇馬則在上月中簽入另一位日本「希望之星」久保建英，安排他在加盟首季在B隊（Real Madrid Castilla）上陣，參戰西乙B聯賽；安部來季亦於巴塞B隊起步。兩支班霸的B隊同處西乙B，但處於不同組別。兩位東瀛足球小將，有可能在首季便於「B級」國家打吡碰頭，情况如下：

1. 西乙B的賽制頗複雜，80隊分4組，4組冠軍將在附加賽爭奪兩個升班資格。 2. 各組2至4名藉非冠軍附加賽爭奪兩個升班資格，冠軍附加賽兩支落敗球隊亦會參戰，以求「敗部復活」。 3. 各組第16位球隊將對戰，兩支落敗球隊降班。

20歲的安部身高1.71米，司職前鋒，J-League上陣49場入4球。他去季協助鹿島首次捧走亞冠盃，並獲選為聯賽最佳青年球員。他亦入選本屆美洲國家盃代表隊，首次成為大國腳。