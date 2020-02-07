【體物寫志】Nike年度新品曬冷　贏盡時尚話題與運動性能

即使武漢肺炎疫情持續擴散令社會人心惶惶，香港本地的運動氣氛相對低迷，但其實2020年本身就是一個國際體壇的大事之年，東京奧運如箭在弦，不同單位亦陸續發佈不同企劃，迎接此年度焦點。 早前Nike趁住紐約時裝週期間，舉行了品牌的Future Sport Forum，展示了東京奧運的運動裝備系列，以及他們與Undercover、Sacai、Off-White、MMW和Yoon of Ambush共5個時尚單位的聯乘系列等等，一口氣來個體育與時尚結合的「大曬冷」！

體育元素跟時尚的關係愈來愈密切，Nike早前亦趁住世界4大時裝盛會之一的紐約時裝週舉行了「Future Sport Forum」，除了邀請到一眾將出席奧運和殘奧的美國運動員之外，亦少不了藤原浩、G-Dragon、Virgil Abloh、Tom Sachs、Travis Scott等時尚名人撐場，共同公佈了今年東京奧運的全新運動系，與及品牌將於今年陸續上架的五大聯乘系列，展示運動與時尚、科技的新構想。

Nike早前於紐約時裝週期間舉行了Future Sport Forum。（品牌圖片）

時尚焦點 五大聯乘系列

運動科技輔助運動員在競技場上提升表現，時尚話題卻能為所有運動愛好者將興趣融入生活；是次Future Sport Forum最受注目的產品，首推Nike再次與Sacai、Off-White、MMW、Yoon of Ambush和Undercover五個時尚單位合作的聯乘系列，無論其運動裝及鞋款，皆按照東奧主題或主理人的運動喜好設計。例如跑手最熟悉有「長跑界LV」之比喻的Gyakusou，今年由高橋盾主理的Undercover x NikeLab Gyakusou鞋款，鞋面採用了今季度Nike跑鞋經常配置的Vaporweave物料，這種半透明類似塑膠的物料，當中其實充滿網孔，以增強透氣和排水性能，輕巧之餘即使在雨天下跑步都不怕愈跑愈重，另加上Undercover美學的配色與層次配搭加持，真正跑得又睇得。除此之外，Undercover與Nike亦開始作不同運動範疇的合作，包括新發佈的籃球套裝系列，也是一個新嘗試。

藤原浩、G-Dragon、Virgil Abloh、Tom Sachs、Travis Scott等時尚名人皆有撐場。（網上圖片）

其他合作單位，例如Sacai與Amush的系列亦充滿了主理人在體育領域上的個人喜好元素；前者繼去年合作推出LDWaffle，這款一度成為全球社交平台的「Top 1 Sneaker」後，再次選取另一經典跑鞋作調整的藍本，這次被阿部千登勢所相中的，就是80年代美國傳奇女跑手Joan Benoit的比賽跑鞋Waffle，調整而成的Vapor Waffle，延續了對女性運動員之美的歌頌；Amush主理人Yoon Ahn選取的則為千禧年初大行其道的Dunk High，靈感來自設計師的越野電單車，其鞋身加長的Swoosh其實代表了電單車的排氣喉，Shocking Pink色調亦在粗獷的運動形象中補充一點女性元素。以上系列雖然皆會陸續發售，定必引發搶購潮，相信情況依舊是「見到實物已當你贏」。

Undercover x NikeLab Gyakusou Zoom X（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

運動場上環境與科技的結晶

每一次國際大賽前夕，總是各大運動品牌的新科技、新概念「曬冷」的時候，東京奧運將至，當然少不了Nike為這場全球體育盛事製作的新裝備。奧運系列的主旨，來自近年全球環境惡化的關注，澳洲的山火、中國的疫災，看似與體育無關，但其實這些事情總會影響到無數運動愛好者的日常比賽與訓練，不信看看現今街頭上跑步的人流、康文署封場令各類比賽暫停等等，就知道體育跟任何社會事務與環境因素都有密切關係。

為此，Nike的新系列除了注意運動性能外，亦皆嘗試採用可持續的環保材料製作。例如春夏季將推出的新品運動鞋系列「Space Hippie」，Nike的設計團隊戲稱它們為「生產廢料」，全因當中部分物料為工廠生產間所剩餘的廢物改造而成，此外它從生產方法到包裝工序等細節都考慮過對環境的影響，盡可能將碳排放降低；及至今夏奧運會中美國隊的Windrunner外套，是由回收的聚酯纖維物所製成，即使是下身的運動長褲，其物料亦是從回收的尼龍和Nike Grind橡膠加工，皆為品牌對於環保概念的新嘗試。

製造Space Hippie系列的部分物料，為工廠生產間剩餘的廢物改造而成。（品牌圖片）

環保固然意義不凡，但始終競技場英雄地，裝備的性能每每關乎運動員的表現和成績，因此全新運動科技依然是令人注目的關注點；今次Sport Forum除了展出了時尚系列外，新一代Air Zoom Alphafly NEXT%的吸引力亦毫不下於任何任何話題鞋款。最新版本的「馬拉松神鞋」除了增加了泡棉比例外，亦搭配了兩塊Nike Air Zoom氣墊，碳纖維板和透氣鞋面方面皆有改良，以進一步提高神鞋長時間運動的效率。然而，由於最前國際田聯通過修例，限制跑鞋設計，包括訂明了鞋底厚度不得超過40毫米、鞋底不得附有多於1塊板片等等。世界紀錄保持者傑祖基（Eliud Kipchoge）去年10月「Sub2」時穿著的Alphafly原型鞋肯定不合新標準。Nike因此亦事件而將於本月尾推出調整後的零售版本，以乎合國際規例，趕及東京奧運正式亮相。