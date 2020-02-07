【港超聯】疫情中重開球員擔憂健康　外援匿名訴苦：唔踢怕被炒

武漢肺炎在香港及全球的確診數字不斷增加，但在疫情之中，本地足球賽事仍會在下周重開。 儘管今個月的菁英盃及足總盃賽事會閉門上演，不過一眾球員，尤其是外援，顯得相當擔心，更有球員匿名狠批，安排完全不顧球員安危。

菁英盃下周重首，首戰就在周二（11日）由傑志對標準流浪，傑志今早如常在賽馬會傑志中心操練，陣中外援及本地球員對疫情各有想法。



對於外援而言，或會格外緊張，畢竟他們無法如港人般接收到即時的中文資訊，難以獲得關於疫情的最新消息，入籍在即的巴西翼鋒費蘭度坦言自己是靠上網、觀看巴西新聞去了解疫情，他已將家人送回巴西，並透露：「在港的90%外援都將家人送回家鄉了。我們之間經常談及疫情，每個人都很害怕，我從未見過這樣的情況，巴西也從未出現過這樣的情況。」費蘭度無奈稱家中口罩不算很充裕，但既已將太太及兒子送回巴西，「雖然很孤單很難過，但至少他們安全了，我才能放心。」



談到下周賽事就重開，費蘭度就直言：「其實現在踢比賽很危險，我們不知道其他球員去過哪裏，但足總說要踢，我們就要踢。不過，真的很危險，因為確診數字還在不停上升！」

費蘭度指，90%在港外援已將家人送回家鄉。（袁志浩攝）

至於消息較靈通的黃洋及唐建文，家中防疫裝備算充足，「大哥」稱自己的口罩是「低質口罩中較有良心的」，而網上訂購的口罩則未知何時到貨。對於要在疫情中作賽，兩人同樣表達了自己的憂慮。



黃洋指，雖然並非所有球員有此憂慮，但部份球員會擔心：「醫生都宣傳要保持社交距離，但比賽很多身體接觸、碰撞，都很緊密，若一隊波內有球員發燒，那所有港超球員都自然會擔心。」唐建文亦直言「很擔心」：「踢波有很多身體接觸，若一個人中，全球圈都一起中！」他希望所有人都注重衛生，做好防護措施，「這個時間，球圈只能一條心。」

來自上海的黃洋稱一直有留意中國內地的消息，在上海的家人雖平安，但亦教他憂心。（袁志浩攝）

唐建文雖擔心，但認為球圈只能齊心去面對。（袁志浩攝）

外援球員匿名訴苦：想回家但怕被解僱



除傑志球員外，其他球會亦有兩名外援球員，各自表達了心中所想。他們直言因球員不受保障，為免有「後果」，不願公開名字。



一名已在港落班一段時間的外援狠批，在疫情中重新展開賽事的決定「非常差」：「這會令球員受感染的風險大大提高，作這些決定的人根本不考慮我們的感受，而只想到自己的投資，完全缺乏對生命的尊重和愛。」他說，本身預期有關方面會作「更加人道的決定」：「我當然想回自己的國家，但現在已沒機會了。」講到香港政府應對疫情的手法，他亦大表不滿：「港府做了許多錯誤的決定，是否封關這回事，根本『無得傾』，一早應該禁止人們由中國內地來港！」



另一同樣長時間在港的外籍球員指，政府既已關閉場地，自是希望停止各種活動，「足總也應該暫停各種活動，直至情況安全為止」。他指出，球會及足總應更關心球員的福祉，「足總跟球會開會，但球員無法參與其中，感覺他們沒有照顧我們的感受。」



這位外籍球員稱，球員之間出現了「集體恐懼」：「希望至少讓我們先回國，但有球會說，若不能如期完季，他們無法支付額外的薪金，就可能會將我們解僱。其實也有方法在限期前完成聯賽吧？暫停賽事直至疫情過去再重新開始，即使踢得密一點也好……我只知道，健康是最重要的。」

有在港落班外援坦言，港府應對疫情的工作不理想。（資料圖片／梁鵬威攝）