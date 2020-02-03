【武漢肺炎】港超再延期　銀牌決賽押後至5月　富力主場遷回香港

受武漢肺炎疫情在港持續蔓延影響，康文署上月宣布暫停開放轄下文康設施，日前更將「封場」延長至2月17日。足總因此先將上周末的菁英盃分組賽押後，並於今日跟10間港超球會進行會面，商討後續港超賽事安排。

足總行政總裁溫達倫會後表示，會方將優先處理餘下的菁英盃分組賽，分別安排於2月11至12日、14至15日與18日，下午至晚上時間於將軍澳足球訓練心中心舉行。至於原定2月14日重新展開的港超聯比賽，則會再度延期，「聯賽可能要待至3月，看看屆時情況再下決定，若沒有辦法下最後才會考慮於訓練中心補賽。」足總主席貝鈞奇補充時指，對康文署下月取消封場禁令感到樂觀，「七欖暫是也如期舉行，希望到時會開放場地。港超必須要在5月底場完賽，否則會影響球隊開支，必要時會『開快車』。」

足總CEO溫達倫會後解釋最新安排。（袁志浩攝）

東方對理文的銀牌決賽將會押後至5月。（資料圖片）

銀牌決賽延遲3個月 李志堅：可接受方案

目前港甲及其他低組別聯賽會繼續暫停，而原先在2月9日舉行、由東方龍獅對理文的銀牌決賽亦會改期至5月12日，地點則待定。兩軍出席會議的主教練陳曉明與李志堅也贊同決定，後者接受訪問時表示，「即使影響部署也沒選擇，這是取捨問題，若待至公眾場地開放，有球迷入場支持，是可接受的方案。」

至於足總盃及原定下月26日舉行的傑志亞協盃主場賽事，溫達倫指由於牽涉亞洲賽，球場必須合乎國際標準，會向康文署爭取開放個別球場閉門比賽，「我們也需要向亞洲足協查詢，現在只能夠密切關注事態發展，到2月17日後再作檢視。」

若港超於3月復賽，貝鈞奇稱富力會暫時將主場遷回香港，但富力會方則力爭在解禁後於廣州比賽。（足總提供）

富力暫別燕子崗 「若解禁應搬回廣州」

會上港超球會也對北上作客富力R&F提出關注，貝鈞奇指富力基本上同意暫時將主場搬到香港，直至兩地球場解封及解決通關問題，惟主場地點仍有待決定。富力足球隊總經理郭能培回應時指，「內地及香港目前情況一樣，兩地也非絕對安全。若中國國家體育局解禁，內地可舉辦大型活動，富力聯賽主場應搬回廣州。」