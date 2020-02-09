【武漢肺炎】曼聯新兵恩哈路未隨軍到西班牙集訓　以免返不到英國

曼聯在轉會窗關上前以300萬鎊「壓哨」借入上海申花尼日利亞前鋒恩哈路（Odion Ighalo）。紅魔趁英超首次歇冬前赴西班牙集訓，新球員理應趁訓練營盡快融入和適應，可是大軍名單上獨欠恩哈路的名字，原因又是跟武漢肺炎有關。

曼聯領隊蘇斯克查向球會電視頻道MUTV表示，恩哈路因為過去14天自中國加盟，所以要留在曼徹斯特。「因為中國的情況，如果他又再次出境，我們不肯定是否能獲准再次回到英國。」於是乎，歡天喜地加盟曼聯的恩哈路，不能與隊友磨練默契，只能留在英國與私人教練獨自訓練，「好處是他可以跟家人留在英國適應生活」。

蘇帥表示，恩哈路「當然希望跟隊友一起操練和認識，但有一定風險（邊境管制將收緊），我們不想冒險。」

恩哈路加盟曼聯（按圖進入）

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曼聯形容恩哈路留在英國純粹是「以防萬一」，而且他並非孤單一人，正在養傷的中場大將保羅普巴和鋒將拉舒福特均未有隨隊，不過處於康復階段的新星麥湯米尼則在大軍之列，蘇斯克查稱，麥湯米尼康復進度較預期佳，所以也有帶他同行，「希望他可以加入一起操練」。

紅魔將休息至2月17日，當晚他們將作客史丹福橋在英超恐鬥車路士。蘇斯克查稱，「我們希望取勝。畢竟歇冬之前我們表現尚可，也未有失太多球，只是缺少了一點火花，未能創造太多機會。」他認為，球隊表現平平也許跟「精神疲勞」有關，「體能上，他們在比賽中每一環節也十分好，但心理上不是，現在是時候重新出發。」