【英超】曼城對韋斯咸因天氣問題改期　賽程繁密或需周中補賽

英超賽程一向以頻密見稱，但一場風暴隨時令到曼城面對更嚴重的賽程問題。 「藍月亮」原定於香港時間周一（10日）凌晨主場鬥韋斯咸，因天氣惡劣需要改期再戰，但此舉隨時令他們陷入賽程更密的深淵。

風暴「姬娜」（Storm Ciara）吹襲英國，令英國西北部迎來狂風暴雨，曼城與韋斯咸兩會商量過後決定改期，兩會將與英超在未來數日討論何時補賽。除了曼城對韋斯咸一戰外，多場英超女足及英冠女足賽事需要擇日再戰，全英國及愛爾蘭的賽馬亦因為天氣問題需要取消。德甲、荷甲及比甲都受到影響，多場賽事需要擇日再賽。

錫菲聯周日對般尼茅夫則如常作賽，雖然未見大雨，但風勢頗強且天陰，最終主場的錫菲聯以2：1擊敗般尼茅夫全取3分。

曼城因賽事改期面臨賽程問題。（Getty Images）

英媒指曼城底要於周中補賽。（Getty Images）

曼城暫時未有透露改期的詳情，但英國傳媒認為「藍月亮」無疑會遇上賽程「塞車」的問題。曼城對阿仙奴的英超大戰，本來於香港時間3月2日上演，但因為曼城打入聯賽盃決賽已需要改期。歐聯進入淘汰賽階段，足總盃殺入第5圈，意味曼城將要一周雙賽到3月9日（香港時間）。

對韋斯咸一戰改期，「藍月亮」亦提早進入了「歇冬」的休息時間，雖然早爆出利物浦需於聯賽歇冬期間進行足總盃重賽的事，但相信曼城不會在這段時間安排補賽，事實上，聯賽規定這段期間各球隊都不得安排任何友賽。

曼城已有3月初對阿仙奴的大戰因英聯賽盃決賽需改期。（Getty Images）

盃賽走得更遠更麻煩？

如果曼城成功殺入歐聯4強，那麼他們就只得英國時間3月9日、4月20日及5月10日，這3個日期可以進行兩場補賽。不過，如果哥迪奧拿（Pep Guardiola）與其億萬大軍可以打入英足盃4強，上述3個日期或有兩日會預留作比賽以及重賽用，到時這將會使得賽程更加擠擁，實令哥帥更加頭痕。

哥迪奧拿曾向英超投訴賽程過密，但今次向老天投訴亦於事無補。（Getty Images）

哥帥過去已曾為賽程過密，例如聖誕檔期需要在48小時內連踢兩場向英超投訴過，但今次惡劣天氣會引起的安全問題實在不能埋怨任何人。不過，賽程緊迫極有機會影響哥迪奧拿帶領曼城奪得歐聯的機會。曼城今年衛冕本來爭取英超三連霸，但「藍月亮」現時於聯賽落後榜首的利物浦22分之多，要在餘下13場追上對方難若登天，爭歐聯或者更加現賽。曼城歐聯16強對手為西甲雄師皇家馬德里。