【武漢肺炎】足總設三大防疫措施　球員仍憂慮：說不害怕是欺騙你

菁英盃分組賽今日（11日）舉行，在武漢肺炎疫情下，足總特別安排衛生防疫措施，要求任何入內人士遵從。不過，仍有球員對疫情感到擔心，認為球員仍有機會因比賽時的身體接觸而受傳染。

足總今日於將軍澳足球訓練中心安排菁英盃分組賽，賽事閉門進行，僅開放予傳媒、所有參賽球隊之嘉賓及職球員入內，惟所有進出人士必須跟隨足總訂立的衛生防疫措施。

記者實地視察時發現，足總於足球訓練中心位於環保大道的大閘外設置帳篷，只限已登記車輛入內；所有人若乘的士到達，均必須在入口外落車。足總工作人員會先檢查所有入內人士的體溫，並要求填寫健康申報表，如有人曾往返中國內地，返港後14天內將不能進入。訓練中心內的接待處有提供酒精搓手液，周圍亦可見呼籲公眾勤洗手的海報。

足總在足球訓練中心入口處設下「關口」，入場者必需在此下車檢查體溫及申報外遊紀錄等。（袁志浩攝）

進入足球訓練中心前的防疫措施：

+ 2

球員指防疫措施「有好過冇」

傑志中堅李毅凱認為，球員在場上「埋牙」是無可避免，惟足總措施「有好過冇」，若大家跟隨指引從細節入手，「做好預防自然健康」。另一位「藍鳥」球員、翼鋒費蘭度則稱：「若我說不害怕是欺騙你」。他指出球員在場上不時出現身體接觸，「我們只知道自己球員很安全，但不知對手去過哪裏。不過我們也沒有選擇，足總說踢便踢。」

戴上隊長臂章的李毅凱，認為踢波「埋牙」無可避免。（袁志浩攝）

武漢肺炎下的比賽奇景：

+ 7 + 6 + 5

楊德強：抗疫為先

民政事務局體育專員楊德強今日亦有現身，他在視察首場傑志對流浪的賽事後接受傳媒訪問，認為措施及安排仍有檢討空間。他說：「首場比賽算順利，現在最重要是抗疫為先。足總在場內實行了不少管理人流的措施，但是否有需要進一步加強，我們會總結經驗，稍後再檢討。」

費蘭度談及在疫情下作賽，顯得相當無奈。（袁志浩攝）