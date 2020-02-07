【武漢肺炎】傑志戰亞協附或延遲兩個月　主帥解釋點兵原因

傑志出戰亞協盃可謂幾經波折，先因武漢肺炎影響而尚未決出對手，今日（7日）有消息指亞洲足協或決定將亞協盃東亞區外圍賽、附加賽及分組賽全部押後。

傑志原定於本月19及26日出戰亞協盃附加賽圈，惟對手仍未決定。台電足球隊及蒙古烏蘭巴托城的東亞區外圍賽次圈賽事，因蒙古拒絕持中、港、澳、台護照中士入境，首回合賽事已延期。據悉，因應武漢肺炎及各國政府採取的防疫措施，亞洲足協有意將亞協盃東亞區外圍賽、附加賽圈押後到4月舉行，而分組賽相信會延至5月才可上演，但一切仍待官方證實。

林恩許（右）將以亞援身份出戰亞協盃附加賽，惟基爾頓（左）則無緣參賽。（袁志浩攝）

傑志主帥解釋選將：防線人腳充裕

縱然比賽日期尚未落實，惟「藍鳥」昨日已公布出戰亞協附的外援球員名單，當中林恩許「擊敗」韓籍中堅朴俊炯取得亞援名額，令外界感到意外。「藍鳥」主帥施利斯高域今日受訪時就此解釋，「我們這段期間有聯賽及菁英賽等比賽，很需要有質素的球員，可惜只得林及朴合符資格。不過由於球隊防線已有艾里奧跟李毅凱等好球員，也有安永佳回歸，相反中場線則有待加強，所以最終挑選了林恩許。」

傑志主帥施利斯高域指球隊或會在亞協盃嘗試不同陣式。（袁志浩攝）

論中場球員，施帥仍可選擇另一位巴西外援基爾頓，惟此子最終亦落選。施帥回應自己經過深思熟慮後才下此艱難決定，「上一次當我派蘇沙及費蘭度同時上陣，效果很理想，所以我想利用他倆跟洛迪古斯的默契跟火花。」他又補充，左閘丹尼將會於約兩周內復出，目前球隊未有任何傷兵，並希望在亞協盃中嘗試三後衛等不同陣式。

林恩許加盟4年來將第一次踏足亞洲賽舞台，他對此相當期待。（袁志浩攝）

林恩許：在家看電視感覺難受

至於林恩許，因未合符亞洲足協「本地球員」資格，加盟傑志4年至今從未出戰亞洲賽。他坦言一直等待機會來臨，「之前難免有點失望，因我總是希望在亞洲舞台上測試自己實力，今屆終於不用留在香港訓練，可以隨隊出賽。」

這位中場道出過去數季間的心酸，「當你相信自己能幫助球隊，但偏偏要在家中觀看電視，感覺當然不好受。」可是受武漢肺炎疫情影響，最終亞協盃能否上演仍是未知數，「希望可以參加吧，不過最重要也是健康跟安全。」