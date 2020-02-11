【菁英盃】港超年代首閉門作賽　球員質疑場地安排不當

足總閉門復賽下的首場菁英盃分組賽今日（11日）舉行，最終傑志以3：0擊敗標準流浪。可是，外界對將軍澳足球訓練中心的場地是否合規格仍存疑；有球員也指出，部份安排令人感到不便。

武漢肺炎逼使足總安排在將軍澳訓練中心復賽，在場地限制下，足總將訓練中心的3個更衣室分間成6間房，以今日比賽球隊為例，下午1時比賽的球隊（傑志及流浪）將各自獲分發相鄰的會議室與更衣室，至於下午4時始作賽的球隊（理文及東方龍獅），則先獲分發更衣室。

足總為率先比賽的兩隊安排會議室及更衣室，雙方之間亦會有另一支球隊的更衣室作分隔。（袁志浩攝）

更衣室距球場數百米 球員嘆不方便

不過，由於更衣室跟比賽球場有一段距離，相差至少近500米，最終傑志與流浪於半場時也未有返回更衣室內，只於場邊架起戰術板，為下半場作準備。

傑志後衛李毅凱對此表示，「半場在場邊傾戰術，很像青年比賽時期。更衣室的空間較往時狹窄，感覺「會逼少少」；距離球場也很遠，若想去廁所很不方便，要在開賽前處理好，所以希望盡快可重回正式場地比賽。」據現場記者所見，曾有球員因此在場邊草叢小解。而「藍鳥」外援費蘭度則打趣指，傑志中心比這裏的設施更舒適及理想，若有機會，他將選擇在旺角場比賽。

由於足總安排的更衣室距離球場甚遠，流浪半場時在場邊相討戰術。（袁志浩攝）

作為比賽場地的3號場，其中一條邊界並非完全垂直。（袁志浩攝）

場地吹大風 李毅凱：不習慣閉門作賽

至於場地其他安排方面，雖有美食車停泊於球場入口處外，但食物價格昂貴；而傳媒席及貴賓席則「冇瓦遮頭」，遇上天雨亦令人相當狼狽。記者也發現比賽場地之一的3號場，其中一條邊線並不完全垂直，呈彎曲之態。李毅凱也認為球場不宜作賽，「場地很大風，感覺像踢一場友誼賽，但卻是一場正式比賽。」

沒有更衣室通道，開賽前雙方球員不知道如何列隊出場、站在場邊甚為尷尬；比賽期間的提場聲也特別響亮。「作為職業球員，有比賽當然想踢，但沒有球迷，場地也相對小一些，感覺很不習慣。」李毅凱道。

港超年代首次閉門作賽，大多球員也不習慣，出場時也甚為尷尬。（袁志浩攝）

無論嘉賓或傳媒席，都沒有設置上蓋。（袁志浩攝）

政府堅持比賽場地合適

對於種種質疑及批評，體育專員楊德強稱，目前比賽方案是足總跟各港超球會相討結果，「當然有球圈人士認為在正式場地會較理想，但在公共安全的考慮下，訓練中心作為比賽場地是合適的。」他補充時指出，若球員有意見可向球會反映，球會亦需跟足總再作檢討，並不排除往後推行其他比賽方式的可能性。

傑志3：0標準流浪比賽圖輯（按圖放大）