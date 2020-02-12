後天就是情人節了！可惜今年無論閣下有沒有男、女朋友，過節都變得甚艱難。原因是武漢肺炎疫情依然未解決，無論是平日出外運動，還是外出慶祝的意欲都大減，不少情侶都會選擇留家渡過情人節就算。然而二人留家渡過漫漫長夜，慶祝活動總不可能做太耐，一起煲韓劇或許是一個不俗選擇。這時候Netflix根據我個人喜好所推介的片單中，出現了4年前《舉重妖精金福珠》，更發現當中的女主角金福珠（李聖經飾），原來是以一位南韓國寶級舉重運動員作參考原型。

體育元素的校園愛情故事從來都不少，但以「舉重」為題材的校園愛情故事，確實鮮有聽聞。韓劇《舉重妖精金福珠》講述一名體育大學舉重部的21歲女學生金福珠（李聖經飾），與韓國天才泳手鄭俊亨（南柱赫飾）在初戀與夢想之間的故事；女主角因為受到曾經是舉重運動員的父親影響，而愛上舉重運動，夢想是成為奧運級的比賽選手。

然而眾所周知，訓練舉重這種力量型運動的代價，即使是女生都為了支撐300多公斤的重量，而磨練出超強悍的體格，沒有主流認為像體操運動員般美麗女生的纖瘦體型，難以穿漂亮衣服和化妝扮靚，手掌亦因年月訓練下磨出手繭而變得不軟不滑。平日亦會被身邊同學、家人視為理所當然的幫手粗重工作，從未感受過別人以紳士風度對待的「女生福利」。

瘟疫中的情人節難出街慶祝，就陪女友煲韓劇吧。（網上圖片）

+ 8 + 7 + 6

為了演繹出肉感型舉重女生的角色，女主角李聖經更增為此而增磅，以突顯出她與劇中的體操運動員宋時好（景收真飾）在日常待遇間的差異。然而即使演員如何增磅，與現實中的距離依然甚遠。

劇中對於金福珠的描寫，其實就是以南韓國寶級舉重運動員張美蘭的校園經歷和心態作藍本；在別人眼中，舉重令她像一個強悍漢子般，總是看似直率爽朗地生活，亦從未試過男女生約會的聯誼邀請，但其實她的內心深處，始終擁有感性和會受傷的一面。作為韓國舉重界的希望之星，在張美蘭身上有沒有發生過劇中男女主角的冤家結緣、或舉重部與體操部的衝突就不得而知。但可以肯定的，是她選擇了劇中所講「如果是單純喜歡舉那個沈重的鐵塊，就算只是舉重也能夠感到幸福」的生活。張美蘭亦是05、06、07、09年世界舉重錦標賽75公斤以上級別的冠軍，亦是08年奧運冠軍，04及12年也分別奪得過銀牌和銅牌，2013年方結束了15年的職業運動員生涯。

劇中對於金福珠的描寫，其實就是以南韓國寶級舉重運動員張美蘭的校園經歷和心態作藍本。（網上圖片）

劇集當然會將現實美化，以及增添大量戲劇性元素，當中展現的愛情浪漫元素亦很合理地成為韓劇的主線。但其實再看得深入一點，當中所表達對待夢想的態度，以及過程中的辛酸，卻肯定更真實而且有血有淚。