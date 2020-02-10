【武漢肺炎．在家網購】四件小物　將路跑山賽回憶變成家居擺設

今年比賽特別少……近月絕大部份長跑賽事，不論路賽、山賽皆被取消。 要不是武漢肺炎疫情突如其來，本來今日就是年度「大考」渣打馬拉松的翌日。各路跑手稍為回過神後，網上群組上理應是一片熱烈討論和圖片「洗版」的浪潮。現在……連出外練跑都不太方便…… 原來隨時隨地落街跑步也不是必然，宅在家中無所事事，想起過去的比賽，很想好好整理這些回憶。

武漢肺炎疫情持續，每日大多數時間都是留在家中，減少傳染機會，跑步亦變得「舉步維艱」。很多跑友回想過去幾年間的這幾個月份，總是訓練至最好狀態，準備參加不同路跑、越野跑比賽，現在好像變得無所事事，實在欷歔。但正面一點，突然變得時間充裕，正好做一些以前沒時間做的事，例如整理一下比賽的回憶。現今資訊科技發達，足不出戶，上網亦可購買不少商品，用來整理每次比賽的號碼bib、完成獎牌等等，甚至將這些回憶變成家居擺設。

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疫情持續，留在家中無所事事，不如好好利用時間整理一下比賽回憶，還有紀念品。（網上截圖）

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將號碼bib和完成牌變屋企擺設

隨著比賽愈來愈多，比賽後留在家中的完賽獎牌，以及號碼布都愈來愈多。獎牌是辛辛苦苦跑回來的戰利品，盡是血汗的見證，完全沒有丟棄的理由。但對於家居面積有限的香港跑手來說，很容易淪為棄於櫃中一角破銅爛鐵。號碼bib作為每個跑手參加比賽中最獨一無二的見證，更覺「棄之可惜」。若不好好保存，不是變成垃圾，就是成為蛀書蟲的食物。

家居面積有限未能掛出來，就用專用膠套保存吧。（網上截圖）

坊間有不少處理這些「賽後物資」的方法，其中一樣就是將它們放在比賽圍兜和獎牌展示架套裝上。無論是超馬、全馬、半馬、10公里還是Fun Run，跑手都可以將參加過的比賽號碼bib和完成牌，掛於展示架上，不時欣賞翻閱，將比賽回憶融入家中。多做這個簡單步驟，這件牆上擺設就可將辛苦得來的比賽見證，變成完全個人化的生活點綴品。當然，有人可能因為家居面積有限，或者不喜歡向其他人展示比賽戰績等原因，不喜歡這種處理方法。網上有不少號碼bib專用的膠套，只要將他們用金屬圈穿起來後，就製成一本個人比賽紀錄圖集，連同完成牌一同存放於書櫃中收藏，也是一個不俗的處理方法。

近日就有本地山友製作了一款香港山徑的Scratch Map。（網上截圖）

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「刮出」自己的山野足跡

武漢肺炎的日子裏，「逆走100」及「逆の女」等山賽延期，每日留在家中，確實煎熬，更多人選擇上山度周末，令本來就已經非常興旺的香港山野，更見人頭湧湧。香港由於擁有城鄉距離超近的特色，本來就是一個山野活動興盛的地方，就算不是參加越野跑的跑手，亦有很多遠足遊人，喜歡用腳步踏遍本地的山野樹林。

不甘心走過就算，想好好整理一下自己曾經走過的山徑？近日就有本地山友製作了一款Scratch Map，用法跟那些旅遊用的世界Scratch Map一樣，去過什麼地方，在將那個位置的覆蓋物刮走；這次卻將目光拉窄一點，變成香港全境限定。走過這條徑，登過那座山，刮走後作為一幅釘在牆上的畫布擺設，持續更新，在家中展現出屋主的運動毅力。

比賽路程變立體模型

除此之外，如果曾經跑過、經歷過一些深刻的路徑，Scratch Map不足以表達這次與別不同的個人經歷，外國網上亦有商戶提供3D打印的服務。這些服務根據客戶提供運動手錶上GPS紀錄的數據資料，將比賽路徑高度圖按實際比例製成立體模型，放置於地圖上，變成一件訂製的比賽路線雕塑擺設。