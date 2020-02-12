【亞冠盃】神戶勝利船首戰亞冠即大勝　橫演水手作客挫韓職霸主

亞冠盃分組賽今周正式展開，剛在日本超級盃合演「超尷尬互射十二碼」的J League球隊神戶勝利船及橫濱水手，分別踢出具歷史意義的一仗。

出爐日超盃冠軍神戶，透過天皇盃冠軍而首次參加亞冠盃，在恩尼斯達壓陣下踢出球會史上首場亞冠賽事。

面對G組中實力較次的柔佛DT，神戶13分鐘就打開紀錄，恩尼斯達在左路中線位置一記過頭長傳，小川慶治朗突破越位挑射遠柱，皮球笠過柔佛門將入網成1：0。「小白」今場亦多次展現球技，在左路自行突破殺入禁區，穿花蝴蝶式的過人最後還是被對手撞跌制止。

神戶勝利船首戰亞冠的陣容，兩名前巴塞球星華美倫（後排右一）及擔任隊長的恩尼斯達（前排右三），均正選上陣。（Kobe Vissel/facebook）

恩尼斯達獻兩助攻 華美倫輸12碼



相對恩尼斯達的高水平演出，神戶另一歐洲球星華美倫卻無甚表現，在日超盃射失12碼的他，今仗27分鐘面對柔佛前鋒迪奧高傳中卻於禁區內犯手球，拿薜（Safawi Rasid）射入12碼追平成1：1。但神戶水平始終高出不少，任憑柔佛如何想以反擊威脅，其後再有古橋亨梧破門再度領先2：1。



下半場盡是神戶天下，杜格拉斯馬圖斯建功、小川慶治朗在58及72分鐘再各入一球，72分鐘的入球是恩尼斯達在右路底線吊傳至尾柱，小川慶治朗無人看管下頂入成5：1，完成帽子戲法，亦令神戶球會史上首場亞冠賽事，以一場清脆的大勝完成。

小川慶治朗為神戶大演帽子戲法。（Getty Images）

H組演日韓冠軍大戰 水手狀態佔優



H組焦點大戰全北汽車主場對橫濱水手，成為上季J League及K League冠軍對決。

有日超盃「打底」、比賽狀態明顯較佳的橫濱水手，雖然闊別亞冠賽場6年，全場踢得主動，在33分鐘找到缺口，應屆日職MVP仲川輝人右路底線回傳到門前，遠藤溪太撞射破門；其後韓國國腳金珍洙門前剷入一記烏龍球，令全北半場落後0：2。

上季日職MVP仲川輝人多次衝擊全北汽車防線。（Getty Images）

全北雖有主場之利卻毫無優勢，69分鐘，進攻中場孫準浩兩黃一組被逐，即使其後22歲小將曹圭成把握水手門將梶川裕嗣出迎失誤，在畸角位起腳抽入空門，追成1：2，惟其後再有李鎔兩一紅被逐，踢少兩人之下難再收復失地，水手順利全取3分。

橫濱水手此前4次參加亞冠盃都未能突破分組賽，今日甫回歸即在作客環境下擊敗強敵，無疑為打入淘汰賽注入強心針。