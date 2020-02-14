【東京奧運】國際排聯公布賽程　中國女排首戰7月26日對土耳其

國際排球聯會昨日在官網公布，2020東京奧運的排球賽程，其中最多香港球迷關心的中國女排，將會在7月26日首戰，在香港時間下午對面土耳其，至於決賽就在8月9日中午上演。

中國女排被編入B組，同組的對手有美國、俄羅斯、意大利、阿根廷及土耳其，首場比賽會在7月26日下午對土耳其，而中美大戰就會在7月28日早上舉行。

東京奧運女排將於7月26日至8月9日舉行。（國際排聯）

國際排球聯會昨日（2月13日）表示，東京奧運的男子及女子排球賽程已經全部落實，以下為女排賽程，時間為香港時間：

7月26日進行分組賽首輪

08:00 B組：俄羅斯Vs意大利

10：05 B組：美國Vs阿根廷

13：20 A組：塞爾維亞Vs多明尼加

15：25 B組：中國Vs土耳其

18：40 A組：日本Vs肯尼亞

20：45 A組：巴西Vs韓國

7月28進行分組賽第2輪

08：00 B組：俄羅斯Vs阿根廷

10：05 B組：中國Vs美國

13：20 A組：日本Vs塞爾維亞

15：25 B組：意大利Vs土耳其

18：40 A組：巴西Vs多明尼加

20：45 A組：韓國Vs肯尼亞

7月30日進行分組賽第3輪

08：00 B組：意大Vs利阿根廷

10：05 A組：韓國Vs多明尼加

13：20 A組：塞爾維亞Vs肯尼亞

15：25 B組：中國Vs俄羅斯

18：40 A組：日本Vs巴西

20：45 B組：美國Vs土耳其

國際排聯公布東京奧運的完整女排賽程。（國際排聯）

8月1日進行分組賽第4輪

08：00 A組：多明尼加Vs肯尼亞

10：05 B組：美國Vs俄羅斯

13：20 B組：阿根廷Vs土耳其

15：25 A組：塞爾維亞Vs巴西

18：40 A組：日本Vs韓國

20：45 B組：中國Vs意大利

8月3日進行分組賽第5輪

08：00 A組：塞爾維亞Vs韓國

10：05 B組：美國Vs意大利

13：20 B組：俄羅斯Vs土耳其

15：25 B組：中國Vs阿根廷

18：40 A組：日本Vs多明尼加

20：45 A組：巴西Vs肯尼亞

8月5日進行8強

08：00 第1場8強

12：00 第2場8強

16：00 第3場8強

20：30 第4場8強

8月7日進行4強

12：00 第1場4強

20：00 第2場4強

8月9日進行決賽

08：00 季軍戰

12：30 決賽