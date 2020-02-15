【曼城禁賽歐聯】英超隨時變爭五　錫菲聯首戰歐洲機會大增

曼城被歐洲足協（UEFA）裁定違反財政公平原則，若然上訴失敗，勢必影響英超的歐聯資格爭奪戰。 曼城現時排行第二，有可能違反英超賽會的規例而被扣分，且一旦被禁出戰歐聯，聯賽「爭四」頓變「爭五」。

英國報章《獨立報》引述消息指，球會申請英超牌照時的財政資料，與遞交歐洲足協的資料必須相符。曼城被裁定向歐洲足協提供不實財政資料而被罰，意味英超賽會需要審視曼城的牌照。消息指賽會早已商討曼城一旦被裁定有罪，大有機會在英超被扣分。

曼城眾將現時心情怎樣？（Getty Images）

曼城累積51分排第二，正如主帥哥迪奧拿早前所言，落後利物浦22分，爭標基本無望，但外間認為曼城及現時以50分排第三的李斯特城，大有機會奪得來季歐聯資格。若曼城被罰禁賽歐聯，又在前四完季，按理第5位球隊將會取得最後一席。

錫菲聯保持防守表現，正向首次歐洲賽資格邁進。（Getty Images）

「爭四」變成「爭四、五」，今季英超中上游分數緊湊，數輪之間排名大執位。現時第5至9位球隊順序為錫菲聯、熱刺、狼隊、愛華頓、曼聯，僅差4分。今季升班的錫菲聯靠穩健防守暫列第五，有望在創會130年來歷史性首戰歐聯，排第7的狼隊持續擴軍，令「Big6」屢吃苦頭，有機會自1960年以來首次亮相歐聯。

狼隊曾於1960年出戰歐洲盃，於8強出局。（Getty Images）

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