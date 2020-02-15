【西甲】華倫西亞主場2：2逼和馬體會　施蒙尼：一場精彩的球賽

西甲第24輪賽事，華倫西亞主場迎戰馬德里體育會，主隊在兩度落後的情況下，最終以2：2逼和馬體會，各得一分。馬體會主帥施蒙尼雖然對未能取勝感到失望，但指兩軍在今仗合演精彩一仗。

華倫西亞在主場迎戰馬德里體育會，兩軍在開賽前特意為武漢肺炎（新型冠狀病毒）而不幸去世的人默哀。馬體會在開賽15分鐘，便由馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）門前近射先開紀錄，華倫西亞的守衛包列斯達（Gabriel Paulista）建功追成平手。可惜，主隊在3分鐘後再度失守，湯馬士柏迪搶去對手腳下球後，引球推進起腳貼柱入網，在43分鐘再度取得領先。不過，馬體會並未能保持勝局至完場，華倫西亞的干度比亞（Geoffrey Kondogbia）門前撞入，在59分鐘扳成2：2平手，結果握手言和，各得一分。

馬體會暫時以40分排聯賽榜第4位，與榜首的皇馬相差12分；華倫西亞則以38暫列第6位。

馬體會的湯馬士柏迪攻入第2個入球，助球隊再奪領先。（路透社）

馬體會現時落後皇馬12分，並踢多一場，今季爭標機會愈見渺茫。主帥施蒙尼雖然對球隊表現滿意，但亦對和波有點失望，「雙方在今仗亦用盡各自的方法嘗試取勝，發揮亦十分不俗，合演一仗高質素的賽事。以球隊今仗的表現，未能全取三分實屬可惜。」