【田徑】8日兩破世界紀錄　20歲撐竿跳小鮮肉：Magical！

近況絕佳的20歲瑞典撐竿跳好手杜普蘭迪斯（Armand Duplantis），繼上周於世界田徑室內巡迴賽波蘭站以6.17米打破室內撐竿跳世界紀錄後，周六轉戰格拉斯哥站再創新猷，跳出6.18米新世界紀錄。

只是賽季第二場賽事，杜普蘭迪便在上一站（9日）以6.17米改寫了2014年法國選手拉維安尼（Renaud Lavillenie）的6.16米室內撐竿跳世界紀錄後，周六他乘勇在格拉斯哥站第一次試跳5.50米、第二次5.75米也成功過關。另一最大對手、兩屆世界冠軍的美國「鳥人」肯德里克斯（Sam Kendricks），則挑戰5.80米未能成功，讓杜普蘭迪在沒有競爭者的情況下，向6米高度挑戰。

別名「Mondo」的杜普蘭迪第一次試跳新世界紀錄便成功。（國際田聯）

Mondo Duplantis IG Followers直逼20萬

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杜普蘭迪斯在6米順利過關後，於全場觀眾打氣聲下挑戰改寫自己紀錄的6.18米，第一次試跳便成功，且身體與橫竿尚有一定空位，「我覺得我能跳過，當我在騰空時我便知道我成功了。」他賽後道。他更以「Magical」來形容跳後的落體。

以0.01米再創世界紀錄，除了把金牌帶回家，他更獲得2萬3千鎊（約233,000港元）獎金。來自運動世家、父親Greg Duplantis曾是美國隊撐竿跳代表、母親Helena則是瑞典七項全能選手，杜普蘭迪斯在青年賽時已屢破紀錄，被問到可會有信心在未來的比賽刷新更多世績，這名瑞典新星坦言：「如果期望我每次都能破紀錄，這是不公平的，我不會想太多，你不需要每次比賽都破紀錄，最重要的目標是取得勝利，假如我還有氣力，才會再把數字提高一點挑戰。」

Mondo在再打破世界紀錄後，於個人Instagram搞趣地發文「Oops」。

可望衝擊「鳥人」布卡「一周」紀錄

即使是生涯中曾35次刷新世績的烏克蘭撐竿跳、「鳥人」布卡（Sergey Bubka）在其傳奇旅程中，也只出現過一次於一周內兩度改寫世界紀錄，可見年僅20歲的杜普蘭蒂斯潛力無限。這亦讓杜普蘭蒂斯對於夏天的東京奧運更加有信心，「我對戶外的賽季感到興奮，而且奧運對運動員而言，是人生中最重要的事情，我也想在那時候，把最好的自己展現出來。」