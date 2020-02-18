【勞倫斯獎】美斯咸美頓首膺最佳男運動員　首度二人分享殊榮

一年一度的勞倫斯體育大獎（Laureus World Sports Awards）在德國柏林舉行頒獎典禮，今年的最佳男子運動員落入F1車手咸美頓及巴塞隆拿球星美斯的手上，美斯亦成為首名足球員獲此殊榮。

自2000年起舉辦的勞倫斯體育大獎，最佳男﹑女子運動員的殊榮通常落在個人運動的運動員手上，過去多次由費達拿﹑祖高域及保特等獲獎。巴塞球星美斯並非首名足球員獲提名，但過去卻未有足球員獲獎而回，如今美斯再度創下歷史。

在柏林舉行的勞倫斯獎頒獎典禮，最佳男子運動員的殊榮首度由二人分享，F1六屆世界冠軍咸美頓與美斯力壓傑祖基﹑馬昆斯﹑拿度及活士，一同首次獲殊榮，但美斯未有親身出席領獎。

今年勞倫斯獎最佳男子運動員殊榮首度由二人共同獲獎。（勞倫斯獎Twitter截圖）

去年第6度贏得金球獎殊榮的美斯，如今再度在體壇大獎中創下歷史，他透過短片發表得獎感言，「十分遺憾未能在現場親身領獎，成為首名團體運動員獲得此殊榮，我感到十分光榮，在此必須感謝我的家人及隊友，亦要感激大會對我的認可」。

美斯成為首名團體運動員奪得勞倫斯最佳男子運動員大獎。（資料圖片／Getty Images）

"I am honoured to be the first to win this award being a sportsperson coming from a team sport."



Felicidades Lionel Messi 🙌#Laureus20 #SportUnitesUs pic.twitter.com/Qt7UDTpFya — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

F1六屆世界冠軍咸美頓，由雲格手上接過最佳男子運動員的殊榮，成為繼米高舒密加及華迪爾後，第3名F1車手揚威勞倫斯獎，該名35歲的車手表示有責任推動性別平等等議題，「這個大獎對我是莫大的光榮，而過去的勞倫斯獎得主對我亦有不少啟發。我在賽車世界中成長，它給予我現時擁有的一切，但我希望透過個人的影響力，推廣包容世界上不同的取向及性別平權」。

最佳女子運動員則由美國體操好手比拉絲（Simone Biles）衛冕，第3度獲此殊榮。