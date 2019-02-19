【勞倫斯獎】祖高域克服傷患再膺最佳運動員　雲格奪終生成就獎

一年一度的體壇盛事勞倫斯世界體育頒獎禮（Laureus World Sports Awards），在摩納哥時間周一（18日）舉行，宣布各大獎項的得獎者。「網壇一哥」祖高域力壓莫迪歷﹑咸美頓及勒邦占士等人，繼2016年後再度獲得最佳男子運動員的殊榮；美國體操好手比拉絲則當選最佳女子運動員的獎項。

勞倫斯世界體育頒獎禮每年頒發獎項，表揚一眾體壇人物。最佳男﹑女子運動員分別由塞爾維亞網球手祖高域及美國體操選手比拉絲奪得，二人都不是首度奪得此殊榮。著名的高爾夫球手老虎活士去年表現優異，使他贏得最佳復出運動員大獎。去年取得突破，贏得個人首項大滿貫錦標的日本網球手大坂直美，則獲選為年度最佳突破運動員。

此外，法國足球隊勇奪世界盃冠軍後，同時當選為年度最佳隊伍，延續傳統，巴西、意大利、西班牙、德國都是贏得世界盃後、翌年取得這個獎項。至於去年離任阿仙奴主帥一職的雲格，則取得終生成就獎。

2019年勞倫斯獎部分得獎名單（按圖放大）

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祖高域2012年首度獲得勞倫斯獎最佳男子運動員的殊榮，及後於2015年及2016年連續兩年，事隔3年再奪殊榮，使祖高域追平保特，成為另一男子運動員四奪該獎項。

祖高域在2018年克服手肘傷患，一口氣贏得溫網及美網，使他重登世界第一位置。祖高域在發表得獎感言時，分享他在職業生涯的心路歷程，更表露一度萌生退役的念頭，「這個獎項代表我由2016年至今3年間的旅程，我在2016年連贏得4項大滿貫錦標，但我當時並不感到興奮，反而是如釋重負。不過，及後我因為傷患而暫離網球場，我在這數月間，我再重新思考網球對我的意義，使我知道要活在當下。透過這段時間，我更加了解自己，由復出初段十分希望趕快回復水平，甚至一度產生退役的念頭，到現在再度獲得這項殊榮，就像一個童話故事。」

祖高域第4度榮膺勞倫斯獎最佳男子運動員。（Getty Images）

It was fitting that we gave the last words of #Laureus19 to an athlete who epitomises so much of what we admire in our sporting heroes.



What a speech @DjokerNole... pic.twitter.com/kQpZm5RK1M — #Laureus19 (@LaureusSport) February 18, 2019

今年獲得終生成就獎的前阿仙奴主帥雲格，在前阿仙奴球員法比加斯手上接過獎項，「雲爺爺」指人生是關於取捨，而當教練就是不斷付出，在取得冠軍一刻的感覺不言而喻，「我認為人生是關於『Give & Take』，而教練這工作是不斷教導球員，但在取得回報的一刻，如奪冠時的感覺絕非筆墨能形容。運動是無可挑剔的，我對運動的熱誠至今亦無半點退卻。」

雲格在離開阿仙奴後，再度奪得大獎。（Getty Images）