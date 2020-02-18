【體物寫志】Puma、Helly Hansen再聯乘　細說山系與街頭風格融合

Urban Outdoor風大行其道，適逢武漢肺炎疫情，不少港人的假日休閒生活都選擇登山越野，避開人煙稠密的鬧市，令這個時尚風潮變得更「形神俱備」，可算是黑色幽默。當然，即使無關疫情，能夠融入運動的生活要求總不會是壞事。 早前Puma SELECT系列公布了跟挪威百年戶外品牌HELLY HANSEN的二度聯乘，這個以製作應付極端航海、登山、滑雪環境運動機能服起家的品牌，去年首度合作之時已成為話之作。今年的新系列卻將粗獷的越野色彩微微降低，更重視山系的物料與概念融入90年代的街頭運動風格之中，以日常生活中都可應用得着的Urban Outdoor風打破二者隔閡。

機能風的時尚流行了幾年，攀山越野這類極度講究性能表現的戶外運動服裝概念融入了生活時尚之中，非難以預料的事。另加上歐美Urban Outdoor文化從來亦非一時三刻的潮流玩意，大量經驗有跡可尋。當HOKA ONE ONE和Salomon這類從前純粹主攻優秀山野性能，製作針對最極端野外環境產品，滿足多數為山客和運動員作目標客戶的品牌，皆成為了主流時尚的話題時。各大品牌要在這氣候中找回話語權，從聯乘合作之中找回山野的「養份」，可算是最直接的手法。Puma Select作為品牌旗下一個以尋找世界各地不同設計師作跨界合作企劃的支線，繼去年之後再度跟挪威戶外品牌Helly Hansen合作。但到底是什麼原因，令HH這個品牌對Urban Outdoor來說，擁有與別不同的魅力，就要在143年前說起...

Helly Juell Hansen（網上圖片）

Helly Hansen品牌成立於1887年，創辦人Helly Juell Hansen本來是挪威的一名商船隊的船長，長年累月面對斯堪的納維亞半島（Scandinavian Peninsula）的嚴寒氣候，每次出海都是以血肉之軀挑戰大自然的拚搏，於是在37歲的時侯，他選擇了結束航海生涯，1877年開始與妻子Maren Margatrethe在家族港口旁邊創立了一座小工廠，採用浸泡過亞麻油的粗亞麻布，製造的各種防水服裝及罩布，本來源自航海生活中的偶然嘗試，卻意外發現效果奇佳，在漫天風雪的挪威之中，優秀的防風、防寒機能廣受歡迎，第一年已賣出了一萬件，後來他們的產品更在巴黎世博中獲獎，品牌亦開始往歐洲各國推廣發展。

50年代Helly Hansen宣傳發明了Helox物料的廣告。（網上圖片）

這已經是百多年前的事了，現今世人對戶外裝備的機能要求，當然不可能停留於那原始的亞麻布、亞麻油吧；事實上品牌在往後的歷史中當然不斷改良亦更科學化，例如品牌於50年代使用了Helox材料，將半透明的PVC塑料薄膜應用於防水外套中，取代了油溶性的防水設計；60年代則已開發保暖的布料，兩種於舊時代屬獨門又前衛的技術，大大提升了當時戶外運動裝備的性能。及至70年代開發了排汗的Lifa物料之後，出色的戶外性能直接令HH更進一步，得到經已極為興旺和成熟的美國市場認同。

普及化的進程，亦令HH從純粹的戶外服裝，延伸至街頭文代的領域。從來樂於從美國流行文化吸取靈感的日本，隨着Goldwin集團引入產品而成為日系時尚一部份，為HH於亞洲建立起名聲，結果廣受時裝、電影、搖滾樂界的青睞，HH除了是戶外愛好者和專業運動員間的共同語言，也成為橫跨70至90年代的街頭流行品牌單位，可說是Urban與Outdoor的初代融合，並非單純依靠時尚話題，而是真正將運動性能裝備應用到生活中的體現。

Puma SELECT與Helly Hansen再度合作。（品牌圖片）

+ 7 + 6 + 5

目光回到是次Puma Select x Helly Hansen之上，其實兩個單位於去年已經率先合作，製作了Trailfox MTS Helly Hansen和Nitefox Helly Hanse等越野跑鞋，以及一系列使用HH專長的戶外物料製作的Urban Outdoor服裝，山系感比例較重；今回以新系列以90年代復古元素作主題，產品上更遍向「Urban」的一方，改以街頭時尚與田徑服裝為設計基礎，輔以bluesign等戶外機能物料與細節作服裝上的點綴。例如從經典Fast Rider跑鞋中藍本中調整的Future Rider Helly Hansen，雖然實在難以想像它有應付山野極端環境的性能，但它在針織鞋面、反光部年，以及絨面革覆層的拼接手法上，卻又甚有戶外的味道，在日常生活的層面中，演活了Urban Outdoor的追求。

Puma x Helly Hansen系列

Future Rider Helly Hansen（品牌圖片）