【體物寫志】兩款80年代跑鞋元素　演繹突破舊我的信念

無論閣下是否認同「電競是體育」，都不能否認它早已是一種潮流趨勢，相關產物亦猶如上世紀末街頭運動潮流冒起時般湧現。 例如早前Puma在香港電競館（CGA）發布的全新的Rider系列，就是以一款以強烈色系拼接風格的電競概念運動鞋； 其集機能與街頭時尚元素於一身的高對比設計，是當今流行外觀；物料與輪廓間卻又顯露出復古的線條，原來承傳自1980年的著名慢跑鞋款「Fast Rider」。40年後，演化成今日的「Future Rider」。 不同的地方，是當年它針對速度與時間的設計，迎合了街頭運動潮流；今日的任務，卻是改變大眾看待電競的固有概念。

如果要用一句話觸怒電競人，我想都離不開：「電競？不就是打機而已吧。」然而隨着近年電競的發展，這種新形式的競賽逐漸受到主流認同，其講求策略、反應、智力和團隊精神等等的性質，被認同屬於一種體育競技，2022年更將成為第19屆亞運會的正式比賽項目；這種趨勢有點像上世界街頭流行文化興起之初，總被認定難登大雅之堂，結果當代的發展卻完全相反。任何事物未成為主流之前，其實都是小數人挑戰舊有概念的嘗試；打破舊有的概念與局限，無論認用於文化或體育範疇中都是共通的精神，從來都是一脈相承。今年Puma推出「Z世代」的電競概念鞋「Future Rider」，其藍本是源自40年前突破性的慢跑鞋「Fast Rider」，在歷史的洪流中，令這個系列再次成為時代演變的見證。

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Fast Rider（品牌圖片）

Future Rider的來源，可追溯回80年代長跑文化開始廣泛普及之時，慢跑鞋的發展如雨後春筍般湧現，當中包括了1980年誕生的Fast Rider；有別於一般Puma的運動鞋，Fast Rider首推的年份率先在長跑文化深遠的美國地區發售並取得成功後，於1981 年才正式進入德國市場；它所以能夠成為「過江龍」，279克的重量、Fast Foam援衝物料的中底和獨特的表層物料拼接手法，以上因素依然不足以令它從各大品牌研發的新鞋款中顯得獨當一面。Fast Rider所以被稱為80年代「神鞋」之一的特色，最明顯在於它配搭上品牌獨有的Federbein大底，其表層上「V型」排列的圓柱型顆粒，尤如在援衝物料外加上多個「小彈簧」，吸收步伐衝擊後，回彈能量將腳掌向外推進，助跑手更有效率分配運動過程間的能量，在一個運動鞋設計未曾普及應用運動科學研究的年代，當時的設計實在前衛非常，它亦因此成為國際權威跑步雜誌《Runner's World》評定為最高分的「五星跑鞋」之一，引領了日後跑鞋設計的思路，亦成為普及大一個眾長跑文化的環節。

Fast Rider於1980年被國際權威跑步雜誌《Runner's World》評為「五星跑鞋」之一。（網上圖片）

40年過去，更多更高性能的新跑鞋誕生，Fast Rider在長跑競技上的任務早已過去，但縱使技術會變舊，今年的Future Rider卻被賦予「新生命」，經典的Federbein大底和Fast Foam中底上，是混合尼龍、麂皮與皮革等物料作高對比色彩的拼接。兩跟的長方型塑膠部件，並無實際用途，卻令人聯想1986年誕生、世上第一款電腦跑鞋RS-Computer。當年這款跑鞋的鞋跟位置配上了突出的電子模組，作為數碼科技融入運動的先驅。今時今日，象徵性作為Future Rider的點綴。時光飛逝，當電競已成為體育，「Fast」亦換成了「Future」時，當中「突破固我」的概念卻從來不死。