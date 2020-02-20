【英超】雲格建議修改越位條例　留下「走盞位」免矯枉過正

VAR今季在英超首次使用，協助執法變得公平，卻引起更多爭論。阿仙奴前領隊雲格提議稍為改變越位條例，留有「走盞位」，避免一再出現矯枉過正的裁決。

現任國際足協（FIFA）全球足球發展總監的雲格，職責之一是參與國際足球協會理事會（IFAB）技術小組，討論球例。他日前出席勞倫斯體育大獎活動時談及VAR的使用問題，認為越位條例有修改空間，例如加入以厘米為單位的容許空間，「修改少許，我們就不會遇上『他的鼻越位』這種情况。」

雲格加入FIFA後的工作包括討論球例，對越位問題提出建議。（Getty Images）

雲格後來補充謂明白改例要經過指定的審核程序，但強調他與FIFA均一直思考如何改善球賽，故此公開提出觀點，冀引起討論。

例如球例現時寫道，有效的部位先於最後一名守衛便算越位，雲格建議可改作「有效的部位與守衛平排，就算其他部位先於守衛，都不構成越位」。今屆英超VAR「受害者之王」狼隊，剛仗對李斯特城才出現腳跟越位致入球無效，領隊紐奴表示支持雲格的看法。

狼隊一再成為VAR事主，剛戰李斯特城的入球，因斬中時有球員腳跟越位而判無效。（路透社）

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