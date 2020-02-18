【英超】VAR放生哈利馬古尼撩陰腿踢人　網民為孫興慜鳴冤

曼聯作客贏車路士2：0的英超比賽中，出現了一個爭議性的判決，曼聯中堅哈利馬古尼與車路士前鋒巴舒亞伊短兵相接，他跌在場外後，右腳疑似使出撩陰腿，踢中巴舒亞伊。 不過，經VAR核查後，認為馬古尼沒有暴力犯規，評述員堅尼及加歷查都覺得馬古尼相當幸運，避過了一面紅牌。

事發在21分鐘，哈利馬古尼及巴舒亞伊一起追波，前者快一步將皮球踢走，之後跌倒場外，巴舒亞伊亦跟住衝出場外。倒地的馬古尼不知是有意，還是無意，右腳使出撩陰腿，從下向上踢中巴舒亞伊。

事發逐格睇：

+ 4 + 3 + 2

事發片段：

最後，VAR認為馬古尼沒有暴力犯規。（網上片段截圖）

幸好巴舒亞伊只是痛一痛，沒有大礙。這件事就在車路士的後備席前發生，領隊林柏特及教練團隊相當不滿，馬古尼就表示自己是無意的，這是意外。VAR馬上核查馬古尼這個動作，最後裁定他不算暴力犯規。

曼聯名宿堅尼擔任今場的評述員，他認為馬古尼非常幸運，堅尼說：「他真的很幸運，馬古尼。或者與他的風格有關，他是個冷靜的傢伙，但他這一腳肯定有踢出去。」

另一名評述員加歷查亦有同感：「我覺得這是紅牌動作。球證看不到，交給VAR，但VAR的標準並不一致，令人感到困惑。不過，哈尼馬古尼真的是個幸運的小子。」前車路士中場法比加斯亦馬上在Twitter上留了一個「紅（red）」字，指這個動作應該被罰紅牌。

馬古尼賽後解釋，那一腳是自然反應，他說：「我覺得他將要跌在我身上，這是一個自然反應去伸直腳，如果他真的跌下來，我可以頂住他。明顯地，我的鞋底有釘，如果從電視看來，可能很肉酸。這真的是我的自然反應，我沒有故意踢出去或者有類似的意圖。」

Son does this: Red Card



Harry Maguire does it: No red card



VARchester United 😡 pic.twitter.com/e0fkm3VmH3 — Jodi 🦋 (@lfcjodi) February 17, 2020

不少網民都認為哈利馬古尼這一腳理應被逐，更有人為熱刺的孫興慜呼冤，因為在12月熱刺對車路士的比賽中，出現類似的情況，孫興慜倒地後踢向車路士中堅魯迪格，結果被逐離場。

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逃過紅牌的馬古尼在66分鐘接應角球頂入，為曼聯領先到2：0，最終曼聯亦以這個比數勝出，全取3分。值得一提的是，車路士今場亦兩次將皮球放入網窩，但兩次都被VAR推翻，食了兩次詐糊。

第一次在55分鐘，車路士角球攻勢，葛特蘇馬一頂入網，但VAR指前柱的艾斯派古達推跌班頓威廉斯在先，入球無效。第2次是77分鐘，美臣蒙特右路傳中，基奧特頭槌頂入，但VAR核查後，指基奧特越位在先，入球也無效。

哈利馬古尼今場逃過一面紅牌。（路透社）