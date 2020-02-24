【武漢肺炎】意總理為抗疫研究暫停聯賽　巴塞作客拿玻里如常進行

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情蔓延至歐洲，意大利的確診個案突破100宗，同時對意甲亦有影響，當局正研究下周起暫停所有國內聯賽。 西甲勁旅巴塞隆拿在歐聯首回合將作客拿玻里，為減低在意大利南部爆發的可能性，《ESPN》透露若果有巴塞球員出現發燒等病徵，將立即送往醫院。

武漢肺炎在意大利北部有擴散跡象，確診個案數字突破100宗外，更有3名病人因病去世，超過10座城鎮被封鎖，禁止病毒繼續向外擴散，而不少群眾聚集的活動亦取消或延期，當中包括意甲聯賽。

在周日原有6場意甲聯賽，但僅得熱拿亞對拉素及羅馬對萊切的賽事可以如期進行，包括國際米蘭及阿特蘭大的主場賽事亦因疫情而延期。

羅馬的主場賽事未有受影響，並以4球大破萊切。（Getty Images）

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意大利總理孔特（Giuseppe Conte）在電視講話中確認，為配合意大利的防疫工程，正在研究暫停意大利所有賽事的可能性，他指疫情難以在一星期受控制，要確保疫情受控才可繼續賽事，所以或在下周起暫停賽事。

依然有不少球迷入場欣賞羅馬賽事，大部分亦未有佩戴口罩。（Getty Images）

本周中繼續上演歐聯16強首回合賽事，巴塞隆拿將在香港時間周三（26日）凌晨作客拿玻里。位處意大利南部的拿玻里，暫時未有受疫情影響，所以周中的歐聯將如期進行。

為預防武漢肺炎傳入意大利南部，造訪的巴塞隆拿大軍亦要嚴密檢查。根據《ESPN》引述消息指，巴塞大軍自抵達拿玻里機場起，便要多次經過體溫驗查，確保所有球員的健康狀況良好才可入境，一旦有球員出現發燒等病徵，他們將直接送院接受進一步檢查。

巴塞隆拿在聯賽大勝後，在周中將出發拿玻里轉戰歐聯16強。（Getty Images）

歐聯16強首回合直播賽程（按圖放大）