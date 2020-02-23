【武漢肺炎】意大利增至79人感染2人死亡　北部封城3場意甲取消

意大利成為武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情在歐洲的重災區，截至周日（23日）早上已有79人確診、2人死亡。 在疫情重災區的北部，部份城市因而進入「封城」狀態，體育活動亦要取消，至今已有超過40場意大利足球聯賽要取消，當中包括3場意甲賽事。

意大利北部的倫巴底（Lombardy）及威尼托（Veneto）地區成為疫情重災區，當中威尼托一名77歲男子死亡，他與另一死亡個案同為意大利籍人士；79宗確診當中，不少為在本地傳播的群聚感染，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）因而宣布緊急應變計劃，令逾10個倫巴底及威尼托地區市鎮進入封閉狀態。

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逾10市鎮封閉 意甲意乙取消

需隔離的市鎮中，除獲特殊許可，任何人士不可進出，約5萬名市民亦需留在家中；所有學校停課、體育活動亦需暫停，區內由警察或軍隊維持秩序。

因應措施，今周多場意大利足球賽事亦需取消，包括42場業餘及青年聯賽，職業賽事亦遭波及。意甲3場賽事，包括國際米蘭對森多利亞、維羅納對卡利亞里及阿特蘭大對薩斯索羅；意乙的阿斯科利對克雷莫納同告取消，意大利傳媒指，稍後或有更多比賽受影響。

阿特蘭大（左）的意甲賽事遭取消。（美聯社）

意甲是首個受武漢肺炎影響而需取消的歐洲頂級足球聯賽，意大利媒體形容，這是「前所未有的狀況」。令情況更複雜的是，意大利的「零號病人」（Patient Zero，首名受感染者）是一名曾到中國的業餘足球員。