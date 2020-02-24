【意甲】羅馬主帥開腔讚英超借將　欲留二人組來季骨幹

基斯史犘寧及米希達利恩今季分別被曼聯、阿仙奴，借到意甲勁旅羅馬，表現不俗被教頭保羅方辛卡大讚。 不過，這對「英超孖寶」與球會仍有約在身，方辛卡提早「打開口牌」，希望可以留住兩人。

史摩寧今季由曼聯外借到羅馬，於各項比賽上陣26場，表現不錯。至於米希達利恩因不獲阿仙奴前教頭艾馬利重用，被借到意大利首都球會，「兵工廠」換帥後，未知米希達利恩會否回到倫敦，成為新教練阿迪達計劃一部分仍未可得知，但方辛卡希望留住這名亞美尼亞中場及史摩寧。

方辛卡希望讓兩名英超借將永久轉投羅馬。（路透社）

史摩寧今季於羅馬表現或博得重返英格蘭國家隊機會。（路透社）

方辛卡近日在訪問中大讚史摩寧是個「十分專業的球員」，明言：「我想史摩寧留低，我不知道有沒有可能，因為他與曼聯仍有約在身，但他對己隊十分重要。」這名曾教薩克達的葡萄牙籍教頭又指史摩寧態度認真，對這名「紅魔」借將今季表現極之滿意。

史摩寧今季表現不俗，最近更表示希望可以重返英格蘭國家隊，參加今夏舉行的歐國盃。「三獅兵團」領隊修夫基，仍曾到意大利觀察該名30歲後防的表現。

米希達利恩前程隨阿仙奴換帥變得更難估計。（路透社）

方辛卡又提到米希達利恩今季雖然受傷患困擾，但「復出後證明自己的價值」，又認為這名亞美尼亞國腳在場上決策力證明了他是個出色的球員，希望可以留住他。不過，阿迪達上任成為阿仙奴新教頭後，多名不獲前帥艾馬利重用的球員如奧斯爾、梅斯達菲都重返正選行列，故米希達利恩來季仍有可能重返「兵工廠」。