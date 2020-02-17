【意甲】楊格轟國米首球惟遭拉素逆轉　祖雲達斯缺C朗照贏波

除了今季積極擴軍的國際米蘭，力爭打破祖雲達斯近年的壟斷，在今輪與另一支前列球隊拉素碰頭，結果以1：2不敵對手，並將聯賽次席拱手相讓予拉素。 另一邊廂，祖雲達斯在C朗拿度缺陣下，由戴巴拿及古達度的入球，兩球擊敗布雷西亞，現時3支意甲爭標分子僅相差3分。

今季簽入多名英超兵的國際米蘭，力圖打破祖雲達斯長達8季的壟斷，今仗作客同為前列爭標的拉素。在冬季轉會窗由曼聯加盟國米的艾舒利楊格，在上半場末段禁區內補射先開紀錄，楊格成為23年來，自恩斯（Paul Ince）後首名為國米取得意甲入球的英格蘭球員。

可惜，國際米蘭甫換邊不久後，便被主隊追成平手，恩莫比利主射12碼中鵠，在下半場5分鐘扳平，及後拉素的米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）在一輪混戰中起腳破網，在69分鐘為拉素反超前。雖然拿達路馬天尼斯隨後將皮球送入網窩，可惜越位在先入球無效，結果拉素以2：1反勝國米。

艾舒利楊格在今仗攻入加盟國米的首個入球。（路透社）

位處首都羅馬的拉素，在國米身上全取3分後，以兩分反超對手，暫以56分升上聯賽榜次席，暫時僅1分落後榜首的祖雲達斯。1900年創立的拉素，至今已有120年歷史，但在球會史上僅兩度在意甲稱霸，最近一次已是1999/2000球季，如今有望以聯賽錦標慶祝120周年會慶。

米連高域沙域為拉素射入反勝一球，助球隊升上聯賽榜次席。（路透社）

當然，拉素希望第3度稱霸意甲，首先要超越力爭9連霸的祖雲達斯。「老婦人」在今仗主場迎戰布雷西亞，C朗拿度在今仗休息，所以他的名字未有出現在大軍名單中，主帥沙利則派出希古恩﹑戴巴拿及古達度攻堅，結果戴巴拿及古達度各建一功下，以兩球淨勝十人應戰的布雷西亞，以57分﹑並以1分及3分力壓拉素及國米，繼續高踞榜首。

另外，現年35歲的基亞連尼（Giorgio Chiellini），因為十字韌帶斷裂養傷半年，在今仗後備入替邦路斯，該名老將感謝球隊上下的支持，希望在今季繼續貢獻球隊。

戴巴拿罰球建功，即使球隊在C朗缺陣下，仍以兩球擊敗布雷西亞。（路透社）