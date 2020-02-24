【F1】列卡度談高比拜仁影響力　Kobe頭盔非為形象而戴

雷諾的澳洲車手列卡度於新一季的冬季試車，戴上紫色頭盔紀念上月因直升機意外身亡的NBA一代巨星高比拜仁。 列卡度不會打籃球，但近日談到這名傳奇球星努力不懈的職業精神及成就，希望可以透過這件小事向偶像致意。

高比拜仁上個月於美國加州洛杉磯附近遇上直升機意外，終年41歲，13歲的女兒Gianna及機上其餘7 都無一幸免，全球體壇一起沉重哀悼。F1於早前舉行冬測，讓各車隊測試新車之餘，亦是讓車手適應新車的最好機會。列卡度就在試車期間準備了特別牌頭盔，紫色塗層上再印有「KB24」、「Mamba Mentality」（曼巴精神），向高比致敬。

列卡度以Kobe頭盔向一代NBA巨星致敬。（Getty Images）

視Kobe為偶像

列卡度直言自己從未打過籃球，對其認知亦不算多，「但不代表他不能因為Kobe如何改變籃球及體壇，而敬仰這名一代巨星」。雖然未曾現場看過Kobe比賽的身影，亦未見過他真人一次，但列卡度十分欣賞Kobe為人所知的成就及傳奇故事。

「我是他的Fans，在自己正在F1力爭上游時，Kobe的成就、勤奮的專業精神使他鶴立雞群，這是我視他為偶像的一大原因。」列卡度說。不少籃壇外的運動員都用自己的方式向Kobe致意，這名30歲車手認為籃壇以外的人都十分關注Kobe去世的消息，可想而知其影響力有多深遠。

「我這樣做（配戴Kobe頭盔）並非為了形象而做，只是覺得Kobe的成就能觸動F1車手是件美事而已。」列卡度續道。

列卡度十分欣賞高比的專業精神，對籃球及體壇帶來深遠影響。（Getty Images）

「我非為了形象而這樣做，只是覺得Kobe的成就觸動到F1車手是件美事而已。」（Getty Images）

除了列卡度外，多名F1車手都有在Kobe去世消息傳出時致哀。麥拿侖車手辛斯在twitter寫過「一個偉大的傳奇離開我們了，願Kobe得到安息」，6屆世界冠軍、平治車手咸美頓亦於twitter發文：「Kobe是世界上最偉大的運動員之一，他的職業生涯對不少人包括我在內都有很大的啟發，我為他的家人及其他敬仰Kobe的人感到傷痛。」