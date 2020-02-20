【F1】列卡度以特別版頭盔向高比致敬　咸美頓冬測首日造最快圈速

新一季一級方程式（F1）將在3月中正式舉行，不少車隊亦公布今年戰車的造型，並在周三（19日）起，在巴塞隆拿舉行一連三日的季前測試。除了各大車隊戰車的實力惹人注目，雷諾車手「四萬哥」列卡度的頭盔同樣搶鏡。

10支車隊﹑20名車手已準備就緒出戰新一年的F1賽季，各大車隊將在連續兩星期在巴塞隆拿冬測，為新賽季作好準備。剛獲選為勞倫斯體育大獎年度最佳男子運動員的6屆世界冠軍咸美頓，在首日測試造出最快圈速，他與隊友保達斯合共完成171個圈，成為全日完成最多圈的車隊，但紅牛的韋斯達賓以一己之力造出168個圈，僅比平治全隊少3個圈。

六屆世界冠軍咸美頓在首日冬測造出最快圈速。（路透社）

韋斯達賓在冬測全日做出168個圈。（路透社）

「四萬哥」列卡度第2季效力雷諾車隊，在首日測試造出第7快的圈速，並完成54個圈。這些數據卻不及他的紫色頭盔搶鏡，該名澳洲車手在個人Instagram中發文表示這個頭盔是獻給早前去世的NBA巨星高比拜仁。

以紫色為主的頭盔，在下方印有「KB24」寓意高比及他的24號球衣號碼，在頭頂上印有一條黑曼巴蛇，並在頭盔寫上「曼巴精神（Mamba Mentality）」，向該名一代籃球巨星致敬，但這個頭盔是測試「限定版」，他將在首站主場澳洲站前，公布今季的正式比賽頭盔設計。

列卡度以特別版頭盔向高比拜仁致敬。（路透社）

列卡度特別版頭盔外觀：