【英超】外媒指曼聯預期普巴出走　傳法國國腳留奧脫福有一個條件

保羅普巴去向一直都是外界關心的話題，外國傳媒最近又指曼聯已預期普巴離隊，事實上普巴仍有機會留隊，但先要滿足他一個條件。

由去年夏天起，普巴去向再成話題，由轉投皇家馬德里，到現在其經理人又指這名法國中場不介意重返祖雲達斯，普巴在曼聯的日子似乎快將完結。

普巴去留成為傳媒追訪話題。（Getty Images）

據拉奧拿指，普巴不介意今夏重返祖雲達斯，令轉會傳聞再度滿天飛。（Getty Images）

外國傳媒指多得普巴經理人拉奧拿（Mino Raiola）從中作梗，普巴及球會近乎「冇偈傾」，亦因此認為他應該不會留隊，但一定不會「賤賣」普巴，定價約1.5億鎊。不過，有英格蘭傳媒指出，26歲的普巴並不一定會離開奧脫福。

普巴留隊，但蘇斯克查一定要走？（Getty Images）

有指接受手術正在休養中的普巴，今夏可留隊甚至有機會續約，但就要曼聯解僱現任領隊蘇斯克查。在拉奧拿與蘇斯克查罵戰不斷之時，普巴一直保持沉默，但對蘇帥去年夏天不讓他離隊感到憤怒，二人關係亦因此僵化。

26歲普巴今季只為曼聯在各項比賽上陣8場，一直受傷患困擾，上個月接受足踝手術，最近才復操，暫時未知何時才可復出。