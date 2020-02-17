【英超】普巴復出無期　傳曼聯欲1.3億鎊放售　替代人選二擇其一

保羅普巴（Paul Pogba）未有參加曼聯集訓，其經理人拉奧拿日前聲言，已跟祖雲達斯接觸，意味普巴今夏大有可能重返這支意甲豪門。他現時效力的曼聯，正考慮兩名英超球星，替代普巴。 曼聯歇冬後歸來，將在明日凌晨（18日）的聯賽作客車路士，賽前記招上，傳媒紛紛普巴去向。

曼聯早前全軍赴西班牙馬貝拉集訓，除了由上海申花來投的恩哈路（Odion Ighalo）因從中國而來，為防疫未有隨隊，養傷的拉舒福特及保羅普巴亦未隨隊。然而，普巴經理人拉奧拿高調稱，已跟祖雲達斯副主席尼維特（Pavel Nedved）接觸：「我們談論了許多事，包括普巴和其他球員……除了祖雲達斯，也有其他球會想要普巴。當然，普巴現在仍是曼聯球員，但他視意大利為他第二個家，也很樂意回到意大利，我們會待歐國盃後再談。」



昨日的車路士對曼聯賽前記者會，傳媒就不斷追問曼聯領隊蘇斯克查有關普巴的問題。

面對傳媒不斷追問關於普巴的問題，蘇斯克查拒絕給予明確答案。（Getty Images）

普巴再披曼聯戰衣？ 蘇斯克查無正面回應



普巴近日身在杜拜，獨自接受康復運動。記者會上，蘇斯克查被問及普巴為何不隨隊到西班牙時，回應道：「我不需要就所有的決定作解釋，普巴仍在進行自己的康復計劃，他回來的時候我自會安排他融入球隊」。



談及普巴近期遭轉會傳聞纏身，會否再為曼聯上陣時，蘇斯克查不願正面回應：「當然，我希望他可以及早復出，我也肯定普巴很想比賽」。對於傳媒指普巴的表現及傷患是「災難」，蘇斯克查同樣拒絕多說：「我不會給你這條頭條的」。

保羅普巴日前在其instagram上，上載自己在杜拜復健的照片。（instagram）

普巴今夏離隊一事愈傳愈烈，英國《每日鏡報》指曼聯希望能以1.3億英鎊賣出普巴，並已著手準備尋覓替代人選。頭號目標是今季表現出色的阿士東維拉隊長、24歲的翼鋒基亞利殊（Jack Grealish），此子在今季英超射入7球、交出7次助攻，昨晚在對熱刺一役亦有出色發揮。除基亞利殊，《每日鏡報》指李斯特城的23歲中場占士麥迪臣（James Maddison）亦是曼聯最大目標之一。

基亞利殊今季表現相當搶眼。（Getty Images）