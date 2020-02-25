【英超】韋斯咸聯賽7場不勝　莫耶斯：未來賽程至關重要

英超7場不勝，是莫耶斯接任韋斯咸主帥後的「優異」戰績，「鎚仔幫」作客力戰利物浦下以2：3僅負，雖然贏得掌聲但得不到分數，現時更位處聯賽榜「尾三」位置，莫耶斯又能否為自己平反，帶領球隊脫離水深火熱？

莫耶斯去年年底接替柏歷堅尼，再度成為韋斯咸的領隊，並在首仗4球大破般尼茅夫，使不少球迷在韋斯咸身上看見希望，可惜這場勝仗只是虛火，及後7場聯賽錄得2和5負的尷尬戰績，連續7場未能響勝鼓，而「鎚仔幫」繼續深受降班的壓力。

莫耶斯接掌韋斯咸首仗取勝後，至今未嘗一勝。（路透社）

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縱然韋斯咸在今仗曾在晏菲路領先利物浦，可惜因門將法比安斯基的「屙蛋」及一記出迎失誤，被沙拿及沙迪奧文尼各建一功，白白斷送勝局，以2：3不敵紅軍，與19位的屈福特同得24分，以較佳得失球差暫列18位。雖然仍處降班區域，但韋斯咸與第16位的般尼茅夫僅相差兩分，護級仍未絕望。

門將法比安斯基「送大禮」，結果韋斯咸的努力付諸東流。（路透社）

韋斯咸今仗表現不失禮，可惜未能在晏菲路「有分落袋」，莫耶斯亦對此感到失望，「不少人在賽前認定是一面倒的賽事，但球隊在今仗表現出色，大部分時間亦有機會取勝，可惜因為個人失誤而斷送優勢。」

英超已戰畢27輪賽事，聯賽隨即進入最後直路，對護級份子而言同樣重要，所以莫耶斯直指未來賽程將會是相當關鍵，「我們在今仗看到不少正面之處，我深信球隊的表現將繼續進步，餘下的賽事對護級相當關鍵，所以我希望所有球員亦在最佳狀態。」

科奴斯為韋斯咸射入反超前一球，一度燃起球隊的贏波希望。（路透社）

韋斯咸餘下11輪賽事中，對手並不容易應付，當中包括阿仙奴﹑車路士﹑熱刺及曼聯的「Big 6」球隊，在最後數仗鬥諾域治﹑屈福特及阿士東維拉的護級份子，將會是關鍵所在。

莫耶斯曾經在2016/17球季帶領新特蘭護級，最終僅得24分敬陪末席完成聯賽，而莫耶斯及後隨即辭職，未知今季他能否帶領韋斯咸力保英超席位。

莫耶斯在2016/17球季執教新特蘭，可惜球隊包尾降班。（資料圖片／Getty Images）

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