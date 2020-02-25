【英超】利物浦3：2驚險戰勝韋斯咸　距離英超首冠只差4場

英超聯賽榜首的利物浦主場面對韋斯咸，面對意想不到的考驗。 即使順利領先，但很快被對手追平，更一度落後1：2，但紅軍發揮強大後勁，連追兩球3：2力克韋斯咸，繼續向英超冠軍之路邁進。

利物浦上仗在歐聯16強首回合作客以0：1不敵馬德里體育會，吃下今季罕有敗仗。即使缺少因傷缺陣的隊長軒達臣，回到主場晏菲路，他們仍顯示無比決心。軒達臣的中場右路空缺，由拿比基達代替。

死球是紅軍今季搶分重要一環，他們再次藉角球機會先開紀錄。開賽僅9分鐘，阿歷山大阿諾特開出角球，擅頂的中場韋拿杜姆一頂入網，利物浦順利領先。

僅3分鐘後，韋斯咸即憑一次角球還以顏色。死球專家辛迪加斯開出角球，守將伊沙迪奧普接應頂入，為韋斯咸扳平。之後無論控球還是射門均一面倒由紅軍佔盡上風，可是一眾球員多次浪費機會，為下半場戰況埋下伏線。

上半場重點重溫（按圖進入）

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紅軍驚險贏波創紀錄（按圖進入）

下半場初段還是利物浦佔優，可是他們始終久攻不入，奮力守住防線的韋斯咸至54分鐘憑一次突擊得手。迪格蘭賴斯前場右路勁度十足的傳中，柏保路科奴斯第一時間半窩利卸身抽射，艾利臣也來不及反應，韋斯咸2：1反超前。

落後下高普立即作出調動，無甚表現的基達被調離陣，換入阿歷士張伯倫加強攻力。68分鐘左後衛羅拔臣左路地波傳中，射手沙拿的射門剛好在韋斯咸門將法比安斯基面前，法比安斯基犯錯先「彈琵琶」後「痾蛋」，讓皮球在他兩腿之間溜入網，利物浦帶點幸運成份追成2：2。

追平後利物浦在全場球迷打氣下，繼續發力狂攻。80分鐘文尼近門撞入，紅軍終於再次領前；5分鐘後這位狀態大勇的塞內加爾前鋒再次將皮球送入網窩，可惜影像助理裁判（VAR）判決他越位在先，比數維持3：2。韋斯咸並未放棄，85分鐘前鋒查洛保雲有單刀機會，惟射門省中艾利臣頭部彈走，隨之而來的角球韋斯咸仍有機會扳平，可是同樣未能把握。

利物浦驚濤駭浪下全取3分，27戰26勝1和得79分繼續領放，距離首奪英超冠軍還差4場勝仗。急於護級搶分的韋斯咸今仗未竟全功，目前只得24分排尾三，降班危機深重。

利物浦3：2險勝韋斯咸，距離首奪英超冠軍還差4場勝仗。（Getty Images）

紅軍打破曼城跨季主場連勝紀錄

利物浦再贏一仗，追平曼城在2017年創下的英超18場連勝紀錄。此外，主場晏菲路跨季連勝增加至21場，打破曼城2012年創下的主場最長連勝紀錄。目前紅軍已保持跨季44場不敗，續向阿仙奴的英超49場不敗紀錄邁進。

曼城在2017/18球季創下的100分聯賽得分紀錄、與第二位相差19分的奪標最懸殊差距、單季32場聯賽勝仗，還有單季主場、作客勝仗和連勝等紀錄，利物浦將一一挑戰。