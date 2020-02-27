【滑浪風帆】鄭俊樑闖世錦賽金組　勢贏內部遴選連續兩屆出戰奧運

「RS:X滑浪風帆世界錦標賽2020」今日續於澳洲索倫托進行第3日賽事，港隊經過兩日資格賽後，里約奧運代表鄭俊樑成為唯一躋身金組爭標的港隊男將，今日出戰決賽首3場賽事後暫列榜末，仍料可贏出內部遴選再戰奧運。

香港滑浪風帆隊藉是次世錦賽成績作為東京奧運隊內最後遴選，經過兩日資格賽後，鄭俊樑（Michael）以總排名第35僅僅打入決賽金組，成為唯一躋身爭標戰的男將，可望力壓另外兩名隊友鄭清然及何允輝贏得隊內選拔。

今日選手分成金、銀組分途出擊，Michael在首3場賽事，第一場即出師不利被判UFD（因偷步被取消資格），其後次場在35人中取得第21名，第3場則以第31名完成。首日賽事結束後暫列第35名，仍有望勝出隊內遴選，連續兩屆出戰奧運會。

索倫托今日天陰，風速為每小時6海浬。（大會提供）

鄭俊樑是港男將中唯一闖入金組。（大會提供）

至於跌至銀組作賽的師弟鄭清然及何允輝，資格賽排名較高的前者在首三場賽事分別以第20、17和22名完成，銀組總排名第17。何允輝則取得第28、27和21名，總排名第27，將在明日續爭取最佳成績。

陳晞文總成績暫列第9名

女子組方面，去年為港隊奪得東京奧運入場券的陳晞文，繼昨日總成績微跌1級至第7後，今日第一場賽事表現稍微回落，僅得第30名；調整後在其後兩場賽事復勇，先後取得第8和第9名，總排名第9。而魏瑋恩則以第15、34和35名完成今日賽事，在46名女選手中續排第26名。二人明日3場賽事需力爭晉身最後一日的獎牌賽。

魏瑋恩經過3日9場賽事後，在46名女選手中續排第26名。（大會提供）