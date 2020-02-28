【單車．世錦賽】李慧詩晉爭先賽4強　禾高：我曾討厭做她對手

「牛下女車神」李慧詩在德國柏林舉行的2020場地單車世界錦標賽，力爭衛冕兩項世界冠軍，她在爭先賽一路踩入4強，明日凌晨將爭奪獎牌。

李慧詩在資格賽第4名晉級，直入1/8決賽後再擊敗中國名將鍾天使，8強的對手則是墨西哥車手嘉絲奧娜干沙利斯（Luiz Daniela Gaxiola Gonzalez），在三局兩勝制下，李慧詩連取兩局晉級。200米世績保持者米舒爾（Mitchell Kelsey）、德國的軒絲（Emma Hinze）及俄羅斯車手禾諾娃均進入4強，而Sarah的對手將是冒起的德國新星軒絲，意味米舒爾將與禾諾娃爭奪金牌戰席位。



同晚另一出賽的香港男將繆正賢，則在男子捕捉賽以第18位完成賽事。

李慧詩在上屆世界錦標賽，一舉贏得兩件彩虹戰衣，圖為她身穿彩虹戰衣出戰世界盃布里斯班站。（Getty Images）

因炒車意外致半身不遂的德國前車手禾高（Kristina Vogel），繼上屆世錦賽後，再次為大會擔任評述，尤其在女子短途項目之時，亦大談她對各車手的了解。禾高曾是李慧詩的老對手，兩人亦是好友，賽前鏡頭拍著Sarah時，禾高幽默地道：「她很擅長執行戰術，我很討厭要做她的對手！她會緊隨著你，只要你距離紅線還留下1毫米，她就會在那超越你……」



談到Sarah在比賽中的表現，禾高則指雖然對手嘗試突然加速超車、並曾拉開距離，「但Sarah真的經驗豐富，在最後要把距離追回來，也顯得頗輕鬆」。但談到Sarah跟軒絲在4強交手誰會勝出，禾高則坦言結果難料：「我也無法有個肯定的答案」。

【單車．世錦賽】李慧詩出擊衛冕爭先賽 與鍾天使爭入8強

【單車．世錦賽】東京奧運前哨戰 李慧詩爭衛冕 最強對手有誰？