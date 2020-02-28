【孫楊禁賽8年】孫楊微博發文表清白　「震驚、憤怒，不能理解」

孫楊就「禁藥風波」事件，今日迎來裁決。國際體育仲裁法庭（CAS）宣判，裁定孫楊拒絕世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢及疑損毀血液樣本瓶有罪，禁止參賽8年即時生效。其後這名中國游泳隊隊長於微博上吐苦水，對裁決感到「震驚、憤怒，不能理解」，將會向瑞士聯邦最高法院提出上訴。

禁藥風波由2018年尾展開，指控包括孫楊拒絕突擊藥檢及疑損毀血液樣本瓶。縱使2019年1月國際泳聯未對他處分，但世界運動反禁藥機構（WADA）上告國際體育仲裁法庭，去年尾在瑞士經歷超過12小時的公開聽證會後，今日公布裁決孫楊罪名成立。

國際體育仲裁法庭今日宣判中國泳手孫楊被罰停賽8年。（路透社）

得知結果後沒有完成訓練

面對8年禁賽、無緣東京奧運，孫楊僅以短句回應。據《新華社》引述，孫楊強調清白之身並一定上訴：「這是不公義。我堅決深信自己是清白；我絕對會上訴，好讓更多人知道真相的一面。」

其後他再於微博發文宣洩，直言未能理解裁決結果：「我一直堅信自己的清白。收到國際體育仲裁的裁決結果，我感到震驚、憤怒，不能理解！我明明按照興奮劑檢查的各項規定，積極配合，只是因為檢查人員不具備資格，他們當時自己也承認了這一點，所以同意不帶走血樣，怎麼就成了我的錯誤？！」

他續道：「我堅信自己的清白！堅信事實必定戰勝謊言。」

據內地傳媒亦表示，這名「中國隊長」今天在北京如常到訓練，更提前上水查閱裁決結果，惟得知結果後就離開了，餘下一半訓練沒有完成。

識睇一定睇微博留言（按圖放大）

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