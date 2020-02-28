【孫楊禁賽8年】中國泳協撐上訴「合法維權」　最後審判誰決定？

國際體育仲裁法庭今日宣判，裁定中國泳手孫楊敗訴，被罰停賽8年，即時生效，代表這名奧運3金得主將無緣東京奧運。中國游泳協會馬上發聲明，指國際泳聯安排未經專業培訓的人員向孫楊採集樣本，支持孫楊繼續上訴。

世界反禁藥組織就孫楊禁藥案，上訴至國際體育仲裁法庭，最後法庭今日宣布孫楊及國際泳聯敗訴，孫楊即時被禁賽8年。

2019年11月，孫楊出席國際體育仲裁法庭的公開聽證會。（路透社）

中國游泳協會在孫楊被判刑後發聲明，對裁決深表遺憾，他們了解：「2018年9月4日，國際泳聯（FINA）授權的樣本採集機構——國際興奮劑檢查管理公司（IDTM）對孫楊實施賽外檢查時，使用了未經專業培訓、不具備法定資質人員採集運動員樣本，活動是非法和無效的。」

因此，中國游泳協會「支持孫楊繼續以法律手段維護自己的合法權益。同時希望世界反興奮劑機構、體育組織、興奮劑檢查代理機構改進、完善規則，嚴格執行規則包括興奮劑檢查人員資證要求，不能忽視運動員個人合法權利，不能讓任何人都可以去從事與運動員切身利益密切相關的興奮劑檢查工作」。

延伸閱讀：

6年前犯禁種下今日惡果 判辭揭可疑舉動招致極刑

中國游泳協會今日發聲明，支持孫楊繼續上訴。（路透社）

國際體育仲裁法庭已經是體育範疇中的最高裁決機構，如果孫楊不服的話，則可以在30日內向瑞士聯邦最高法院提出上訴，作最終裁決。然而，據內地記者了解，瑞士聯邦法院撤銷國際體育仲裁法庭判決的情況不多，僅於仲裁法庭在組成、獨立公正、管轄權有嚴重問題，或者仲裁過程違反正當程序及公共政策的情況下，國際體育仲裁法庭的裁決才有可能被推翻。內地傳媒都認為，孫楊上訴成功的機會不大。