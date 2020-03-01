【英超】曼聯中場普巴IG暗示即將復出　外媒指5成機會鬥曼城

保羅普巴今季受傷患困擾，早前更接受手術，領隊蘇斯克查更指不知該名法國中場何時可復出。不過，普巴近日於instagram拍片表示：「Soon」（快了）。

普巴今季於拆禮物日比賽受傷，雖然一度復出，但兩場過後又再因傷缺陣，1月更接受手術使他復出再次延期。今季只為曼聯出過6場的普巴，近日於IG上載自己身穿《足球小將》主角「戴志偉」10號球衣，接受物理治療的短片，只見他十分努力操練，心情亦十分輕鬆，休息時更會跳舞。

普巴今季受傷患困擾。（Getty Images）

有傳普巴季後有意離隊。（Getty Images）

這名26歲法國國腳更寫道：「Soon」，指自己復出在即，吸引不少球迷留言，更指期待他與「紅魔」新兵保基斯費南迪斯合作。

法國《隊報》指普巴有望於3月8日曼聯主場鬥曼城的「曼市打吡」復出，而且可能性高達5成，但英媒認為時間太趕，認為其後一輪作客熱刺的大戰更有機會。

普巴接受物理治療心情十分輕鬆，更不時跳舞。（Getty Images）

史高斯恐普巴復出帶來反效果

曼聯自1月底聯賽盃次回合作客贏曼城仍要出局之後，整個2月保持不敗，於英超升上第5位，周日作客愛華頓一戰前只落後車路士4分。費南迪斯表現獲得激讚，傳媒指他踢法很像名宿史高斯，成功彌補曼聯不足的創造力，使得法國中場的重要性突然間大大下降。

史高斯最近更質疑，普巴復出對「紅魔」有多大幫助，又指費南迪斯現時擁有空間，踢得自由，且成效顯著，普巴更是下季會否留隊亦不明朗，現時復出或會帶來反效果。