【英超】利物浦球迷網上批史上最差　洛夫雲慘變代罪羔羊

利物浦周日（3月1日）慘吞屈福特3蛋，英超不敗封王頓成虛幻。「紅軍」今戰輸得「肉酸」，球迷都十分憤怒，更於網上點名批評洛夫雲。 這名克羅地亞後防不時都會因表現被人批評，但今仗是「真．罪人」，還是代罪羔羊？

利物浦作客慘敗，422日的不敗神話結束，屈福特表現出色當然是最大主因，但利物浦「自己唔爭氣」亦是不爭的事實。

「紅軍」未能複製2003至04年阿仙奴「無敵封王」傳奇，球迷都十分失望，紛紛於網上表達自己的不滿，更指洛夫雲是最大罪人。

洛夫雲對屈福特一戰打足全場。（Getty Images）

利迷狠批洛夫雲史上最差。（Getty Images）

有球迷指洛夫雲「是我們（利物浦）史上最差的球員」，批評6年來他一上場就為球隊帶來負面影響。又有球迷指這名克羅地亞國腳上場令到全隊都變得「唔穩陣」，「祈禱不會再見到洛夫雲再次披上利物浦球衣」。

一名叫Laurie的利物浦球迷寫道：「洛夫雲去季令我們未能在阿提哈德球場無敵封王，今季又再次阻止我們不敗奪標了。2020年他仍可以正選代表利物浦這一事實已經是個笑話。」

洛夫雲今仗數據上顯示表現不俗，慘成代罪羔羊。（Getty Images）

事實上，洛夫雲昨仗表現不算差。根據足球網站WhoScored統計，這名30歲中堅得到6.5分評分，比其餘3名「紅軍」後衛雲迪積克、阿歷山大阿諾特及安德魯羅拔臣都好，他錄得3次攔截成為利物浦唯一一名成功攔截對手的球員，而且6次頂贏對手，全場比賽只得屈福特前鋒甸尼比他多。

利物浦失首兩球或許要怪罪他們的防線核心雲迪積克，阿諾特亦有誤判情況出現，但最後洛夫雲因過去表現不佳累積負面印象，成為了代罪羔羊。

利物浦球迷批評洛夫雲（按圖放大）