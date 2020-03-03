【英足總盃】古安杜斯擺好個波開罰球　甸恩感被諷刺向他出示黃牌

英格蘭足總盃16強，阿仙奴以2：0擊敗樸茨茅夫，在上半場的一面黃牌成為賽後焦點。球證甸恩指兵工廠中場古安杜斯快開罰球的位置不正確，古安杜斯就誇張地將皮球放在地上，有諷刺的意思，之後甸恩就向他出示黃牌。

事發在35分鐘，法國中場古安杜斯博到罰球，他馬上快開，但球證甸恩指開波位置不正確，吹停比賽，叫他重新開波。古安杜斯於是再開過，但甸恩又指位置不正確，叫他再開。

古安杜斯被罰黃牌經過：

此時，古安杜斯十分不滿，他拿起皮球，用雙手把皮球舉高過頭頂，之後又誇張地將皮球擺在地上，似是有諷刺甸恩的意思。甸恩見此，向古安杜斯出示黃牌。

事發片段：

A yellow card for sarcasm? 🤔



Mike Dean appears to caution Matteo Guendouzi for placing the ball down in an exaggerated way. pic.twitter.com/Xf3NFHUmsS — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 2, 2020

阿仙奴球迷對甸恩的判決感到不滿，有人留言：「古安杜斯竟然被罰黃牌，甸恩實在太荒謬！」另一個人留言：「古安杜斯因為諷刺而被罰黃牌？為何甸恩是個球證而不是垃圾桶？他太沒有用。」還有個網民說：「每次見到甸恩執法，我都很擔心，這場應該有樸茨茅夫球員被逐，罰古安杜斯實在荒謬！」