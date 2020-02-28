【歐霸】奧巴美揚錯失黃金機會　阿仙奴首次首回合領先後被逆轉

阿仙奴隊長奧巴美揚在加時下半場的15分鐘內，經歷天堂與地獄，結果因為他在門前浪費黃金機會，阿仙奴的晉級機會亦一同斷送。 奧林比亞高斯在法定時間以一球領先主隊阿仙奴，兩軍需要以加時分勝負，結果奧林比亞高斯在120分鐘攻入絕殺一球，晉級16強。

在歐霸盃32強首回合，阿仙奴作客一球擊敗奧林比亞高斯，為晉級打好基礎。兵工廠在次回合主場出擊，奧巴美揚﹑拿卡錫迪及奧斯爾等主力悉數正選上陣，客軍球員疑似在禁區內犯手球，但球證未有任何表示。阿仙奴及後由小將沙卡造就拿卡錫迪近門建功，但助攻的沙卡越位在先，入球無效。

阿仙奴在上半場未能取得入球，為失守埋下伏線，奧林比亞高斯在下半場以一次角球攻勢打破僵局，兵工廠防守時走漏對方的施斯（Pape Abou Cissé）衝前頭槌建功，在總比數追成1：1平手，而兩軍在法定時間未有增添紀錄，在總比數1：1下需要進入加時決勝負。

兩回合計奧林比亞高斯和阿仙奴踢成2：2，前者憑作客入球優惠晉級16強。（路透社）

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兩軍在加時下半場更主動進攻，奧林比亞高斯的馬蘇拉斯（Giorgos Masouras）熨射中楣彈出，阿仙奴隊長奧巴美揚車身窩利攻入妙絕一球，在113分鐘扳和，總比數再取領先。

不過，奧林比亞高斯在完場前由艾阿拉比（Youssef El-Arabi）入楔鏟射得手，射成2：1。奧巴美揚及後門前錯失黃金機會，近門面對龍門卻柱邊出界，同時斷送阿仙奴的晉級機會，結果奧林比亞高斯與阿仙奴在總比數賽和2：2，並以較多的作客入球力克阿仙奴晉級16強，亦是兵工廠首次在首回合領先下遭對手逆轉出局。

奧巴美揚在加時下半場一記妙射追和。（路透社）

奧林比亞高斯的艾阿拉比攻入絕殺一球，助球隊擊敗阿仙奴。（路透社）

奧巴美揚錯失黃金機會後，雙膝跪地並雙手掩面，神情非常失望，而隊友亦上前安慰他。該名阿仙奴隊長在賽後難掩失望，「在最後關頭未能把握機會，我對自己無比失望，我並不能以言語解釋我的失望，我認為有點欠運」。

阿仙奴主帥阿迪達同樣對戰果十分失望，並指對手在今仗防守十分嚴密，絕對是一場硬仗，而如此出局對球隊的傷害十分大。

奧巴美揚在加時下半場經歷天堂與地獄。（路透社）

奧巴美揚在完場前近射錯失良機，結果斷送球隊的出線機會。（路透社）

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